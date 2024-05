Il Comune di Genova rinnova l’amicizia con Durazzo: siglato il patto di collaborazione

Durazzo. È stato sottoscritto giovedì nella sede del municipio il patto di collaborazione tra il Comune di Genova e il Comune di Durazzo, in Albania.

A firmare il protocollo il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e la sindaca di Durazzo Emiriana Sako, alla presenza del console onorario d’Albania in Liguria Giuseppe Durazzo, ambasciatore di Genova nel mondo e discendente dell’antica famiglia Durazzo.

“Il legame con Durazzo affonda le radici nella storia – ha detto il vice sindaco Piciocchi – quando circa 7 secoli fa, Giorgio da Durazzo con la propria famiglia cercò rifugio proprio a Genova, in cerca di libertà dalle scorrerie turche ottomane nei Balcani. La presenza della famiglia Durazzo, che, una volta affrancata, si distinse per le proprie attività commerciali arrivando anche a dare ben 9 dogi alla Repubblica di Genova, è tuttora testimoniata dalla presenza di palazzi e ville storiche che portano il nome della famiglia: una su tutte Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, che sarà interessata da un restyling nella parte dell’orto botanico con 2 milioni del Pnrr”.

Il Patto di collaborazione ha l’obiettivo di consolidare l’amicizia tra le due municipalità attraverso scambi e collaborazioni nell’ambito dell’economia del mare, portualità, logistica, turismo, commercio, investimenti, valorizzazione ambientale, istruzione, formazione, pubblica amministrazione e cultura. Sul turismo, settore economico in forte espansione in Albania, Genova e Durazzo si impegnano a favorire le connessioni tra territori, viaggi di conoscenza reciproca coinvolgendo anche tour operator dei due Paesi, valorizzando il patrimonio storico dei luoghi e delle tradizioni delle due città. «Entrambe le nostre città sono proiettate verso il futuro, le nuove generazioni e sugli investimenti collegati alla portualità e al turismo, ma anche sulla rigenerazione urbana» ha detto il vicesindaco.

Tra le attività di collaborazione, saranno rafforzati i rapporti di scambio tra l’Università di Genova e l’Università Aleksandër Moisu Durrës: attualmente sono già in essere collaborazioni accademiche in particolare per il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Durante l’incontro nella sede dell’Università Aleksandër Moisu Durrës, il vicesindaco ha ricordato la forte presenza di studenti di nazionalità albanese iscritti alle facoltà dell’ateneo genovese, circa 400.

“La comunità albanese a Genova – ha aggiunto Piciocchi – è la seconda per numero tra le presenze straniere in città e tra le imprese con titolare straniero il 15% è rappresentato da albanesi. Questi numeri e l’importante presenza di iscritti nel nostro ateneo dimostrano come la comunità albanese abbia intrapreso in questi anni un profondo processo di integrazione, che può essere valorizzata e può servire da volano per la crescita di entrambe le città. Aver suggellato il gemellaggio con Durazzo oggi, Giornata dell’Europa, ha un particolare valore simbolico anche di unione e fratellanza tra i popoli all’insegna della pace e della democrazia”.