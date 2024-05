Il 10% dei genovesi si sposta in altre regioni per curarsi, primato negativo per i posti letto

Genova. Un paziente su dieci si sposta dalla città metropolitana di Genova per curarsi in altre regioni, il valore più alto in Italia dopo quello di Reggio Calabria. È quanto emerge dal report dell’Istat sulle condizioni di salute e offerta sanitaria nelle 14 principali aree metropolitane del Paese.

Secondo i dati del ministero della Salute, nel capoluogo ligure e dintorni l’indice di emigrazione ospedaliera ha raggiunto il 10,8% nel periodo 2017-2019 per poi scendere al 9,9% nel 2021. Al primo posto c’è Reggio Calabria che nel 2021 ha sfiorato il 24%: significa che quasi un paziente su quattro si sposta per ragioni di salute. Il fenomeno riguarda più i maschi delle femmine (a Genova 10,2% contro 9,6% nel 2021) e questo è un fenomeno comune a tutte le città metropolitane eccetto Venezia, Torino, Bari e Cagliari.

Altro primato negativo per Genova in quanto comune capoluogo è rappresentato dalla disponibilità di posti letto totali: 5,5 ogni mille abitanti, allo stesso livello di Reggio Calabria.

A Genova, però, si registra anche il dato più alto di dimissioni ospedaliere per pazienti acuti in regime ordinario e diurno sotto i 74 anni con 110 dimissioni ogni mille residenti, seguita da Cagliari. Rispetto al 2007-2009 si rileva un calo del 40,8%. Come osserva l’Istat, si tratta di un fenomeno dovuto alle politiche sanitarie orientate a favorire il processo di deospedalizzazione che ha indirizzato il trattamento dei casi meno gravi alle strutture territoriali.

La mortalità nella fascia 0-74 anni risulta in crescita nel 2021 rispetto al triennio 2017-2019, ma fa eccezione proprio la città metropolitana di Genova che registra un calo del 2,5%. A livello nazionale il dato presenta una crescita dell’11% rispetto al triennio 2017-2019. Nelle città metropolitane del Mezzogiorno si osserva una situazione di svantaggio caratterizzata da livelli di mortalità superiori alla media (30,2 ogni 10mila), a parte Cagliari e Bari. La città metropolitana di Napoli con 39,4 decessi ogni 10mila abitanti registra la mortalità più alta, seguita da Palermo e Messina.

Le maggiori criticità per mortalità dovute a malattie del sistema respiratorio sono rinvenibili in alcuni grandi comuni del Sud, primo fra tutti Napoli che raggiunge 2,3 decessi ogni 10mila abitanti, seguito dai comuni di Messina e Palermo. Nel 2020, in controtendenza con i periodi precedenti, anche il territorio metropolitano di Genova con 1,7 decessi ogni 10mila abitanti, si colloca oltre la media. Questo risultato è dovuto probabilmente all’eccezionale aumento delle mortalità per malattie del sistema respiratorio che, nel primo anno di Covid-19, ha maggiormente interessato alcune città metropolitane del Nord, fra cui Genova e Milano e le relative aree sub urbane.