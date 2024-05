High Flight: trasformare l’IC Barabino di Sampierdarena in un faro di eccellenza educativa

Genova. Il quartiere di Sampierdarena a Genova, una volta fiorente centro di vita e cultura, oggi si trova ad affrontare sfide complesse legate alla degradazione urbana e alla segregazione sociale. In questo contesto, l’Istituto Comprensivo Barabino emerge come un faro di speranza, grazie al progetto innovativo e ambizioso denominato High Flight, selezionato da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto, capofilato dalla Cooperativa Sociale Il Biscione, della durata di 40 mesi, coinvolgerà attivamente 600 studenti e le loro famiglie, con l’obiettivo di creare un modello replicabile di eccellenza educativa. L’Università Cattolica di Milano fornirà il supporto necessario per valutare l’efficacia delle pratiche implementate, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030 per un’educazione di qualità, equa ed inclusiva.

La storia di Sampierdarena è ricca e complessa: dagli anni ’90, il quartiere ha accolto un flusso migratorio massiccio, diventando la circoscrizione con la più alta percentuale di residenti stranieri nella città. Tuttavia, l’integrazione di queste nuove comunità non è avvenuta senza ostacoli. La riduzione del valore commerciale degli immobili, i problemi di ordine pubblico e la microcriminalità sono solo alcune delle sfide affrontate dalla comunità.

Le scuole presenti nel quartiere svolgono un ruolo cruciale nell’integrazione e coesione sociale, ma negli anni, il fenomeno della segregazione scolastica ha assunto proporzioni preoccupanti. La percentuale di alunni stranieri negli istituti comprensivi si attesta intorno al 40%, con una tendenza in crescita che riflette la presenza di un bambino straniero su due nelle scuole d’infanzia.

Per affrontare queste sfide, l’IC Barabino promuove High Flight, progetto innovativo che si propone di migliorare i livelli di apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica degli studenti, concentrandosi soprattutto su coloro che provengono da contesti migratori o situazioni socio-culturali svantaggiate.

High Flight non è solo un progetto educativo, ma una visione completa di trasformazione sociale. Attraverso un approccio incentrato sul dialogo con famiglie e insegnanti, il progetto identifica precocemente i bisogni educativi degli studenti e sviluppa strategie personalizzate per affrontarli. Inoltre, coinvolge attivamente la comunità circostante attraverso iniziative come Social School, che favoriscono la condivisione e la mutualità tra famiglie, negozianti e cittadini.

Ma High Flight guarda anche al futuro. Attraverso l’acquisizione di Futures Literacy, capacità di immaginare e plasmare il futuro, i ragazzi vengono guidati verso una visione proattiva e consapevole delle proprie prospettive.

High Flight è un segno tangibile di speranza e cambiamento per Sampierdarena e non solo: una possibilità per trasformare le sfide in opportunità.