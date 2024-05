Auguri di compleanno e (nuovi) impegni istituzionali: sui social la giunta Toti cerca normalità nella tempesta

Genova. Il primo impegno ufficiale per il vicepresidente e attuale presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, avrebbe dovuto essere l’inaugurazione dello stand che la Liguria, in quanto regione ospite, ha allestito al Salone del Libro. All’evento, il primo di rilievo per l’ente dopo la bufera giudiziaria che ha investito Giovanni Toti, finito ai domiciliari nell’ambito della maxi inchiesta giudiziaria sulla corruzione, ha invece presenziato la coordinatrice alle politiche culturali, Jessica Nicolini.

Piana, che da un giorno all’altro si è ritrovato non soltanto presidente ad interim – con annesse le numerose deleghe di Toti – ma anche al centro dell’attenzione mediatica nazionale, alla fine ha rinunciato. Ufficialmente per “impegni improrogabili” legati a una delle sue deleghe ‘tradizionali’, quella alla pesca.

A testimonianza degli impegni un post condiviso su Facebook giovedì mattina, in concomitanza con il suo compleanno: “Compleanno particolare e pieno di impegni. Grazie a tutti gli amici che dalle prime ore dell’alba mi hanno ricordato che sono un pò più vecchio”, ha scritto Piana. Particolare che non è sfuggito: la foto è stata scattata dietro la scrivania nell’ufficio di Toti, che attualmente è ai domiciliari ad Ameglia e che si prepara a tornare a Genova per l’interrogatorio di garanzia. E il compleanno lo ha festeggiato con un post su Facebook anche un altro assessore della giunta Toti: Giacomo Giampedrone, fedelissimo del presidente, ha condiviso un suo ritratto in bianco e nero accompagnato da una frase motivazionale: “Non è mai una strada dritta. L’importante è percorrerla sempre a testa alta. +43”. Poi il ringraziamento “per i messaggi di oggi e di questi giorni non semplici”.

Difficile, quasi impossibile però parlare direttamente con Piana o con gli altri assessori della giunta Toti. Che sui social sembrano invece decisi a mostrare quanto più possibile la calma, la tranquillità e la serenità che hanno chiamato in causa nella stringata nota diffusa quando la bomba dell’arresto di Toti (e del capo di gabinetto Matteo Cozzani, oltre che dell’imprenditore Aldo Spinelli e dell’ex presidente dell’Authority, Paolo Emilio Signorini) è deflagrata.

“Siamo vicini al nostro presidente Toti, certi che abbia sempre agito nell’esclusivo interesse della Liguria – aveva detto Piana in una nota – Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto e che il presidente possa così dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti contestati”.

“Abbiamo voluto rimarcare la nostra vicinanza anzitutto umana ma anche politica al presidente Toti, persona che riteniamo onesta, corretta, che lavora ogni giorno nell’interesse della Liguria – ha detto invece l’assessore Marco Scajola, altro fedelissimo di Toti – Auspichiamo che questa triste vicenda possa chiarirsi nel più breve tempo possibile e che Giovanni possa nel più breve tempo possibile tornare a svolgere il lavoro che sta portando avanti con grande determinazione e grande coraggio”.

Parole che fanno da contraltare al silenzio social. L’ultimo post su Facebook, solitamente aggiornato ogni due-tre giorni, è di domenica, un selfie in auto in partenza per Diano Castello: “Impegno e passione, non ci fermiamo mai”. Silenzio social anche per l’assessore Angelo Gratarola: ultimo post il 6 maggio, in serata, per l’evento che celebrava i 50 anni del Ceis.

L’assessora Simona Ferro invece ha continuato a comunicare attraverso i social e a condividere foto. Mercoledì, giorno in cui a Genova è arrivato il Giro d’Italia – e in cui il posto vuoto vicino al sindaco Bucci spiccava – ha condiviso qualche scatto che la ritrae anche con il collega Augusto Sartori. Giovedì altro impegno istituzionale, questa volta nella Sala della Trasparenza della Regione, e altre foto condivise sui social, in continuità con la linea tenuta sin dall’assunzione dell’incarico. Che è poi sempre stata quella tracciata da Toti stesso.

Simile la linea dell’assessore Sartori: nella giornata di giovedì ha partecipato all’evento del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e l’ha documentato con post e foto: “Questo evento è stato occasione per fare un bilancio, molto positivo, delle attività di questi due anni di apertura e l’annuncio dei i prossimi progetti futuri”. La comunicazione social dell’assessore Alessio Piana si è fermata la sera del 7 maggio, un post corredato da foto che lo ritraggono alla nuova sede di Start 4.0, il centro di competenza genovese. È ripresa poi la sera del 9 maggio, con la foto di un incontro a Voltri per l’assemblea annuale della Società Cacciatori Voltrese.

La giunta Toti, insomma, prova a mantenere una parvenza di normalità nonostante il terremoto che ha scosso l’ente sin dalle fondamenta. Il lavoro non si ferma, ha assicurato Piana a nome di tutta la giunta, ma lo scenario è inevitabilmente confuso e il futuro in bilico. Alla vigilia dell’interrogatorio di garanzia di Toti, l’avvocato Stefano Savi ha chiarito che il presidente della Regione “farà le sue valutazioni” sul tema del futuro: “Da quello che mi dice sono valutazioni che non possono prescindere da un confronto che potrà essere fatto, in condizioni diverse da quelle attuali, con tutte le persone che hanno lavorato con lui fino ad oggi e coi partiti che fanno parte della sua maggioranza”.

Venerdì intanto ci sarà una nuova riunione dell’esecutivo regionale e martedì Piana dovrebbe presentarsi in consiglio insieme agli assessori. Nessuno vuole parlare di un ipotetico piano B, quello che vedrebbe le dimissioni del presidente (o della giunta in blocco) e le elezioni anticipate. Che ovviamente avrebbero bisogno di tempi tecnici e quindi non potrebbero coincidere in nessun caso con l’appuntamento dell’8-9 giugno, ma potrebbero cadere al più presto nel mese di ottobre, ammesso.