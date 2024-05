Giro d’Italia, il “Trofeo senza fine” ha viaggiato in treno da Brignole a Pietrasanta

Genova. Il Trofeo Senza Fine, destinato al vincitore del Giro d’Italia 2024, ha viaggiato oggi da Genova Brignole a Pietrasanta su un treno Pop del Regionale di Trenitalia con una livrea rosa in onore della prestigiosa gara ciclistica italiana.

Il treno straordinario allestito in occasione della quinta tappa Genova – Lucca di questa 107° edizione del Giro è partito dalla stazione di Genova Brignole affiancando i ciclisti lungo i cinque scenografici chilometri di costa ligure tra Chiavari e Cavi di Lavagna, oltrepassato il confine ligure ha viaggiato al fianco della competizione ciclistica per eccellenza nella tratta tra Luni e Carrara, e infine, per oltre 8 chilometri, tra Carrara e Pietrasanta.

Presenti a bordo, per Trenitalia Maria Annunziata Giaconia Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale, il Direttore Regionale Liguria Tiziano Savini, insieme alla madrina Martina Colombari e a Francesco Gabbani.

Trenitalia è anche protagonista sulla Maglia verde Ride Green assegnata al vincitore della Classifica prova regolarità a squadre. Trenitalia è presente in tutti i villaggi del Giro d’Italia, con uno stand alla partenza e all’arrivo delle diverse tappe.

Anche quest’anno, inoltre, Trenitalia partecipa con il proprio team di ciclisti al Giro-E, l’evento eco-sostenibile dedicato alle biciclette a pedalata assistita che si svolge parallelamente alla Corsa Rosa e che offre agli appassionati di ciclismo la possibilità di vivere un’esperienza emozionante, percorrendo parte del tracciato di gara dei professionisti.

Il regionale di Trenitalia in Liguria e anche la regione stessa hanno una spiccata vocazione ciclistica. I treni infatti possono ospitare a bordo anche le biciclette, ad esempio ciascun treno Rock può ospitare fino a 18 biciclette e i nuovi Pop, sono dotati di sei posti bici e prese elettriche per ricaricare i modelli di nuova generazione per un totale di 2.200 posti messi a disposizione ogni giorno.

Per gli amanti delle bici Trenitalia ha dedicato anche un travel book sulle Ciclovie con le più belle ciclovie a portata di stazione, consultabili su Trenitalia.com e disponibili, eccezionalmente in edizione speciale Giro d’Italia, presso i villaggi di partenza e arrivo delle tappe.