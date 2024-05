Genova. “Ho visto che queste lunghe indagini, durate tre anni, si concludono a venti giorni dal voto per le europee con clamorosi arresti. Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo che Toti possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma possiamo solo guardare quello che accade e comprendere le ragioni che hanno portato a questo provvedimenti”.

Questo il commento a caldo del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla notizia dell’arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nell’ambito di una maxi inchiesta su presunta corruzione. L’inchiesta martedì mattina ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Toti e per l’imprenditore Aldo Spinelli, e in carcere per l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini, oggi ad di Iren.

Lollobrigida è stato intercettato a margine della giornata inaugurale di Cibus, alle Fiere di Parma -“Faccio solo questa considerazione – ha aggiunto Lollobrigida – Tre anni di indagini si chiudono a venti giorni dal voto con clamorosi arresti, questa è la fotografia di ciò che sta accadendo, ma io spero e immagino che la magistratura assolva il suo compito e le forze dell’ordine agiscano di conseguenza, il giudizio non spetta a me. Ho piena fiducia in loro”.

Anche il ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto sulla notizia del terremoto giudiziario e amministrativo che ha scosso la Liguria in mattinata : “Non mi basta l’iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male. Quindi, conto che si faccia chiarezza il prima possibile – è stato il commento a margine di un sopralluogo alle case Aler di Milano – Conto che si faccia chiarezza il prima possibile. Per me ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria a Bari, a Torino, a Genova e ovunque. E, quindi, non commento. Mi spiace, però io stesso sono a processo e rischio la galera perché ho bloccato gli sbarchi. Si è innocenti fino a prova contraria. E questo vale per tutti, per i politici, i giornalisti, gli infermieri”.

Commento a caldo anche del ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano si è rimesso alla magistratura: “È un potere autonomo e indipendente, spero che chi deve dimostrare la propria innocenza abbia la possibilità di farlo – ha detto a margine di un evento cui ha partecipato a Roma – Credo anche in quell’assunto della Costituzione secondo cui fino a adesso sentenza passata in giudicato bisogna sempre attendere”.

Arrestati Toti, Signorini e Spinelli: la notizia sui giornali nazionali

“Ho l’abitudine di leggere le carte, e quando ho letto le contestazioni a Toti non ho ben capito – ha detto invece il ministro della Difesa Guido Crosetto a L’Aria che Tira, su La7 – Tutti pensano che sia stata messa in arresto una persona che ha preso dei soldi per se stesso. Quando poi si scopre che li ha presi regolarmente denunciandoli per una campagna elettorale diventa difficile capire come faccia ad essere un corrotto. Si è autodenunciato con i soldi della campagna elettorale?”.

Anche Matteo Renzi, a margine degli Stati generali dei commercialisti in corso a Roma, ha detto che “noi siamo all’opposizione di Toti e ciononostante siamo garantisti. Non commentiamo le indagini né negli arresti né gli avvisi di garanzia. Commenteremo a tempo debito la sentenza, qualora ci arriveremo. Non ho mai ritenuto che un provvedimento giudiziario dovesse automaticamente influire sulla vita democratica del paese, vale per gli avvisi di garanzia e tutto il resto”.

A livello locale, tra i primi a esprimersi c’è stato il sindaco di Genova, Marco Bucci: “Ovviamente noi siamo garantisti, quindi sino a quando le cose non si sapranno, non ci esprimiamo. Io non so assolutamente nulla di quello che è successo – ha detto Bucci – Quello che so è che abbiamo fatto il lavoro come deve essere fatto. Penso che è stato dimostrato da tante cose. Continuiamo ad andare avanti. C’è una città da come dicevo prima da portare avanti con un piano strategico, ben preciso e 7 miliardi da mettere a terra e a mare. Su questo si va avanti a velocità forse ancora maggiore. Il messaggio è che bisogna fare le cose, farle ancora meglio e ovviamente stare attenti che non ci sia nessun tipo di inquinamento”.