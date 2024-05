La piccola Cattleya ha fretta di arrivare: la nonna la fa nascere in casa con l’aiuto del 118

Genova. Aveva fretta di nascere, la piccola Cattleya, e così non ha nemmeno aspettato l’arrivo dell’ambulanza: è venuta alla luce in casa, grazie all’assistenza della nonna e a quella, telefonica, di una dottoressa della centrale operativa del 118 di Genova. E ovviamente agli sforzi della giovane mamma.

La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata poco prima delle undici di sera, all’altro capo del telefono due donne: una giovane donna già in travaglio e sua madre che chiedevano un’ambulanza per essere accompagnate in ospedale. La dottoressa Rita Careddu, il medico del 118 di turno quella sera, ha però intuito che non c’era abbastanza tempo e che avrebbe dovuto gestire il parto telefonicamente.

Tutto è durato una manciata di minuti, raccontano dall’ospedale San Martino. Careddu ha fornito alla madre della giovane tutte le indicazioni necessarie per assisterla, e quando i soccorsi sono arrivati nell’appartamento di Rivarolo la piccola Cattleya stava venendo alla luce.

Accertato che sia la mamma sia la bimba stavano bene, gli operatori le hanno accompagnate all’ospedale Gaslini per i controlli.