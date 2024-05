Giornata mondiale dell’igiene delle mani, a Brignole e Principe due infopoint della Asl 3

Genova. Domani, venerdì 3 maggio, Asl3 promuove due infopoint dedicati all’igiene mani nelle due principali stazioni genovesi per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una corretta igiene delle mani per combattere le infezioni.

Gli specialisti Asl3 saranno a disposizione per offrire consigli pratici e illustrare alcune semplici regole sulla corretta igiene delle mani dalle 9 alle 12 nell’atrio della stazione Genova Piazza Principe e dalle 14 alle 17 nell’atrio della stazione Genova Brignole.

Nell’ambito dell’infopoint sarà possibile eseguire anche test interattivi, con uno speciale dispositivo, per verificare la corretta esecuzione dell’igiene delle mani e per rilevare il grado di pulizia del cellulare.

L’evento è organizzato in collaborazione con Grandi Stazioni Retail in occasione della Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che si celebra ogni anno il 5 maggio.

Per informazioni: mail comunicazioneasl3@asl3.liguria.it , tel. 010 849 7408/7819 (dalle 9 alle 17)