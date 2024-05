Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa: le iniziative di Asl4

Genova. Venerdì 17 maggio 2024, in occasione della Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, la S.C. Cardiologia dell’Asl 4 propone una mattinata di controlli gratuiti, senza bisogno di prenotazione.

Dalle 8.30 alle 14.00, gli Operatori della Struttura, diretta dal Professor Guido Parodi, saranno a disposizione presso l’ambulatorio al 2° piano della Palazzina Servizi dell’Ospedale di Lavagna, per misurare la pressione arteriosa agli utenti e fornire loro informazioni e consigli utili per prevenire l’ipertensione arteriosa e le sue complicanze

«Finalità dell’iniziativa – spiega il dottor Parodi – è rendere la popolazione più consapevole del rischio associato alla malattia ipertensiva, migliorare l’accuratezza delle misurazioni della pressione arteriosa, anche quando le persone la controllano al proprio domicilio, e sottolineare l’importanza di assumere con costanza la terapia prescritta, mantenendo una maggiore aderenza dei pazienti alla terapia antipertensiva. In Italia, infatti – prosegue Parodi – l’ipertensione arteriosa rappresenta la principale causa di malattie cardiovascolari, come l’infarto miocardico e l’ictus cerebrale, lo scompenso cardiaco e aritmie come la fibrillazione atriale, e contribuisce allo sviluppo di insufficienza renale cronica. Ad oggi i dati ci indicano che più del 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, che colpisce maggiormente le fasce più avanzate di età. Controlli periodici sono perciò fondamentali, soprattutto nella popolazione con più di 65 anni. È bene mantenere la pressione arteriosa massima sotto i 140 millimetri di mercurio: in caso di alterazioni, lo si può fare dapprima con misure non farmacologiche e poi, se necessario, utilizzando farmaci con terapie personalizzate».