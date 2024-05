Giornata della biodiversità, Coldiretti Genova: “Incentivare un’agricoltura ecocompatibile”

Genova. Ecosistemi, specie, risorse genetiche; cibo, acqua, energia, risorse; biosicurezza, educazione agricola, biotecnologia. In una parola? Biodiversità. Il 22 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per tutelare e salvaguardare una natura sempre più minacciata nei suoi habitat e nelle sue specie. In uno scenario simile, che ruolo dovrebbe avere l’agricoltore?

Coldiretti e Campagna Amica investono sulla figura del custode del territorio: ossia un contadino consapevole e attento, capace di portare avanti un’agricoltura etica e di diffonderla attraverso mercati in vendita diretta, che si prestano a forme di divulgazione e veri e propri momenti didattici, come quelli organizzati in occasione della Giornata della Biodiversità.

La Liguria è una regione molto particolare: i suoi terreni si trovano ad altitudini diversissime tra loro e ciò implica un’eterogeneità di condizioni pedoclimatiche che si riflettono sulla varietà degli ecosistemi e delle specie. Se da un lato, lungo le coste, si alternano fondali sabbiosi e rocciosi, spiagge e scogliere, nell’entroterra la biodiversità ambientale si esprime attraverso parchi, aree protette, grotte e geositi. A livello di specie da proteggere, sono state identificate ben 420 specie animali e vegetali endemiche, cioè esclusive della Liguria. Per quanto riguarda gli habitat, invece, in Liguria sono stati istituiti 68 siti di interesse comunitario, di cui 14 definiti “habitat prioritari”, ossia che rischiano di sparire. “A livello percentuale significa che più del 20% dei nostri ambienti sono zone fragili, verso cui l’impegno della conservazione deve essere prioritario, in primis da parte di chi nella natura ci vive tutti i giorni. Per questo sottolineiamo come l’agricoltura possa rappresentare la possibilità di una salvaguardia a tutto tondo: i contadini del territorio assicurano una produzione alimentare stagionale e diversificata (1), salvaguardano il paesaggio mediante la tutela di boschi siepi, prati e insetti impollinatori (2), contrastano il consumo del suolo dal punto di vista edilizio (3), e tutelano i cittadini da danni ambientali quali il dissesto idrogeologico (4)”, commentano Luca Dalpian e Paolo Campocci, Presidente e Direttore di Coldiretti Genova.

“La salvaguardia dell’agricoltura locale ha dunque un duplice scopo: tutelare la natura che ci circonda e contribuire allo sviluppo sociale e culturale delle popolazioni locali,” proseguono. “Ciò può avvenire anche attraverso iniziative didattiche che possano servire a creare consumatori consapevoli. Quale occasione migliore che quella di raccontare la nostra regione attraverso la sua biodiversità rurale?”

Proprio per questo, nella settimana dedicata alla Biodiversità, Campagna Amica organizza nella provincia di Genova diversi eventi dislocati che possano servire, sia agli adulti che ai bambini, a sensibilizzare sugli ecosistemi da proteggere e sugli habitat che più ci permettono di continuare a esistere. Un’importanza particolare è stata data alle api, la cui assenza sul pianeta ridurrebbe drasticamente la biodiversità globale. È grazie all’impollinazione delle api che dipende infatti circa il 90% delle specie vegetali selvatiche. A Nervi, al Mercato Campagna Amica di Piazza Duca degli Abruzzi, mercoledì 22 maggio si svolgerà un’attività con diverse classi di scuole elementari dedicata all’apicoltura e all’importanza delle api per la creazione e il mantenimento della biodiversità terrestre. Nel laboratorio verrà inoltre insegnato ai bambini l’importanza delle radici e di una terra sana: ognuno pianterà il proprio seme in vasetto e potrà portarsi a casa la piantina da far germinare.

Visto che un altro modo di preservare la biodiversità è mangiare, a Genova torna sabato 25 maggio l’aperitivo contadino al Mercato coperto di Campagna Amica di Via del Campo: un’occasione di poter fruire del patrimonio inestimabile di biodiversità agroalimentare ligure, potendo assaggiare i prodotti stagionali del territorio tra i diversi banchi. Concludono Dalpian e Campocci: “Un’altra dimostrazione della multifunzionalità del ruolo dell’agricoltore, che diventa interlocutore del territorio attraverso la custodia della biodiversità rurale e la valorizzazione delle varietà colturali locali, oggi più che mai.”