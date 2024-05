Ginnastica aerobica, sabato e domenica i campionati italiani alla Fiumara

Genova. Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con i Campionati italiani di ginnastica aerobica, in programma sabato 25 e domenica 26 maggio allo Stadium della Fiumara di Genova Sampierdarena.

L’evento, organizzato dalla Asd Ginnastica Genova, è inserito nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e rappresenta il culmine del Campionato nazionale, articolato in più fasi selettive, regionali e interregionali, sotto l’egida del Coni e della Fgi, la Federazione Ginnastica d’Italia.

Per tutto il weekend, più di 600 atlete e atleti provenienti da tutta Italia saliranno sul palcoscenico dello Stadium di Sampierdarena, con un indotto complessivo di circa 1.500 persone, compresi familiari e tecnici che soggiorneranno presso le strutture alberghiere di Genova e provincia.

Il programma dei Campionati italiani di ginnastica aerobica prevede, sabato 25 maggio a partire dalle ore 9.00, le finali della specialità Eccellenza Allievi e Junior. A seguire le finali delle specialità Aerostep, Aerodance e Aerostart, mentre in serata si svolgerà il Gran Premio d’estate. Il bis domenica 26 maggio, sempre a partire dalle ore 9.00, con le finali di Eccellenza per le categorie Junior B e Senior.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dedicata a cura della Asd Ginnastica Genova e sul sito istituzionale della Federazione Ginnastica d’Italia.

“I Campionati Italiani di Aerobica tornano a Genova nell’anno in cui la nostra città è Capitale Europea dello Sport ed è davvero motivo di orgoglio poter ospitare una manifestazione emozionante, spettacolare e, allo stesso tempo, contraddistinta dall’impegno di tante giovanissime ginnaste accomunate dal sogno di conquistare il titolo tricolore – dichiara l’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – saranno due giornate di grande sport insieme a una prestigiosa vetrina nazionale per la promozione delle bellezze e delle eccellenze del nostro territorio. Gli atleti, gli staff e i dirigenti così come i familiari e gli accompagnatori entreranno a contatto con Genova e con la sua grande offerta turistica e culturale”.

“Siamo felici, per la seconda volta, di offrire alla Città uno spettacolo davvero unico di sport e inclusione, sulla scia del successo dell’edizione 2023 e in un anno così importante per Genova che è Capitale Europea dello Sport – racconta Walter Muzzi, team manager nazionale della sezione Aerobica della Fgi e dirigente della Asd Ginnastica Genova – Sabato e Domenica andrà in scena allo Stadium della Fiumara un grande show a cui invitiamo tutti i genovesi a partecipare come pubblico, per scoprire uno sport coreografico che, come pochi altri, combina forza, eleganza, intensità e musica. Una disciplina in grande crescita che insegna a chi la pratica, in particolare ai più giovani, a coniugare disciplina e divertimento”.

GINNASTICA AEROBICA, STORIA E PECULIARITÀ

Sviluppatasi da più di 20 anni come disciplina sportiva a sé stante, pur sempre sotto il “cappello” della Federazione Ginnastica d’Italia, la ginnastica aerobica richiede di dimostrare, in un tempo relativamente breve, capacità di forza in tutte le sue espressioni, coordinazione generale, notevoli mobilità articolari, percezione dello spazio e del corpo nella sua corretta postura: il tutto accompagnato da una musica ad alta intensità.

Proprio la musica va considerata l’attrezzo che determina la capacità dell’atleta di rappresentare al meglio la sua performance, in cui la miscela di elementi al suolo, in volo e a terra dimostrano le abilità raggiunte. L’esercizio detto “routine” vede il suo sviluppo coreografico in un quadrato di metri 7×7 per le categorie individuali, coppia e trio giovanili, che si allarga a 10×10 metri nelle categorie gruppo.

L’aspetto più spettacolare della ginnastica aerobica è dato dalla presenza di elementi tecnici che prevedono grandi salti e arrivi al suolo in posizioni ad alto impatto emotivo, come gli arrivi in “split” (staccata sagittale o frontale) o in “push-up”, oltre ad elementi acrobatici e sollevamenti di mani e piedi senza toccare il suolo con la parte anteriore del corpo.

I Campionati italiani di ginnastica aerobica godono del patrocinio del Comune di Genova e rientrano nel cartellone di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ha il patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi.