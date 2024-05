Rissa per questioni di gelosia nei giardini della Fiumara: un ventenne in ospedale

Genova. Ancora un episodio di violenza nei giardini che circondano la Fiumara, da tempo monitorati dalle forze dell’ordine per problemi di spaccio, risse e rapine.

Questa volta si è trattato di una rissa in cui si sono affrontati quattro giovani, tutti cittadini egiziani. È successo nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 15, e un ventenne è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino per le ferite riportate.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha tentato di ricostruire l’accaduto. Il ferito ha dichiarato di essere stato rapinato da tre giovani, che lo avevano picchiato e gli avevano sottratto 200 euro.

Un testimone ha però raccontato che i quattro avrebbero iniziato a litigare per questioni di gelosia legati a una ragazza, e che ad affrontarsi erano stati, di fatto, il ventenne ferito e un altro ragazzo. Nessuno è stato denunciato e gli accertamenti sono ancora in corso.