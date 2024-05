Genova protagonista del Forum Pa: “Esempio virtuoso per la piattaforma CzRM”

Genova. Nel Palazzo dei Congressi di Roma, dal 21 al 23 maggio Genova sarà protagonista del Forum PA 2024 che da oltre trent’anni rappresenta il luogo e momento d’incontro e di confronto dell’innovazione tra tutti i soggetti pubblici e privati.

Nella seconda e terza giornata del meeting a portare i contributi e l’esperienza del Comune di Genova sarà l’assessore ai Servizi Civici e alla Digitalizzazione. Al centro dei suoi interventi il ripensamento del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini in considerazione dei nuovi paradigmi e dei processi di trasformazione in atto, anche nel quadro dell’implementazione delle misure del PNRR destinate alla digitalizzazione dei servizi al pubblico.

Fra i numerosi attestati di stima ricevuti dall’amministrazione comunale del capoluogo ligure vi è stato quello per la realizzazione della piattaforma CzRM (Citizen Relationship Management), sviluppata in collaborazione con Salesforce Italia. Questo strumento innovativo è nato con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi e le interazioni con l’Ente per gestire in modo più efficiente e puntuale le richieste dei cittadini, migliorando i tempi di risposta e garantendo un servizio rapido, personalizzato e assolutamente sicuro sotto il profilo della tutela della privacy.

Grazie infatti alla visione unificata del profilo utente ed all’avviato processo di trasformazione digitale, i cittadini hanno ora l’opportunità di monitorare lo stato delle proprie segnalazioni e ricevere tempestivi aggiornamenti sulle attività in corso. Possono inoltre inviare segnalazioni e richieste di assistenza tramite diversi canali: e-mail, telefono, sito web istituzionale, Fascicolo del Cittadino e SegnalaCi.

«Il progetto CzRM si inserisce nella più ampia strategia di digitalizzazione che vede il Comune di Genova protagonista a livello nazionale su più fronti, dall’erogazione dei servizi attraverso il Fascicolo del Cittadino, alla collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella diffusione della carta d’identità elettronica, sino appunto alla progettazione e messa a terra di una piattaforma omnicanale per la gestione dei rapporti con il cittadino e l’efficientamento dei processi interni all’Ente», afferma l’assessore ai Servizi Civici ed alla Digitalizzazione del Comune di Genova.

«Negli ultimi anni l’Agenda Digitale del Comune di Genova ha spinto sulla digitalizzazione dei servizi erogati dall’Amministrazione per rendere il più possibile autonomi i cittadini e dare loro la possibilità di fruire dei servizi comodamente dal proprio smartphone nel momento più opportuno. Oggi si vuole restituire al cittadino la possibilità di scegliere il canale di comunicazione preferito garantendo il medesimo livello di servizio qualunque sia lo strumento di comunicazione privilegiato», spiega Elena Levratti, responsabile dell’Agenda Digitale del Comune di Genova.

«Il cittadino è sempre più digitale e nell’esperienza di contatto con l’ente pubblico cerca la stessa qualità che ha quando interagisce con un’azienda privata. – spiega Paolo Bonanni, Head Of Public Sector, Salesforce Italia. – Siamo entusiasti di collaborare con il Comune di Genova per dar vita a un progetto di trasformazione digitale applicato al CRM che certamente potrà essere un punto di riferimento nel mercato italiano. Ciò che conta sempre di più è la qualità del dato, da lì poi si possono pensare evoluzioni verso l’Intelligenza Artificiale che è in grado di garantire ulteriore efficacia nelle interazioni e produttività dei processi».