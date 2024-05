Genova presente all’UlisseFest di Ancona, il festival dedicato al viaggio di Lonely Planet

Genova. La città di Genova sarà presente al “Lonely Planet UlisseFest“, primo festival al mondo dedicato al viaggio firmato da Lonely Planet, ideato e organizzato da EDT, che dal 1992 è partner per l’Italia della casa editrice delle celebri guide di viaggio.

Il festival, giunto alla sua VII° edizione, fatto di eventi, workshop e laboratori, si terrà ad Ancona dal 4 al 7 luglio 2024 e per l’occasione Genova promuoverà, oltre alle sue storiche bellezze, anche appuntamenti come “Genova -Jeans Week” e “Genova capitale europea dello sport 2024″. Il festival è stato presentato oggi a Milano, in Terrazza Martini, alla presenza di tutte le città protagoniste della “Lonely Planet UlisseFest 2024”.

“La partecipazione di Genova alla UlisseFest, la Festa del viaggio di Lonley Planet, conferma la grande attrattività della nostra città. In copertina tutte le sue peculiarità, a partire dal Centro Storico con i suoi caruggi sino ad arrivare ai Palazzi dei Rolli, alle ville ed ai parchi – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Genova – Le tre giornate dell’UlisseFest saranno, in particolare, una vetrina di assoluto prestigio per il progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, entrato oramai nel vivo, e un trampolino di lancio per la Jeans Week di ottobre”.

Il Festival, da sette edizioni, racconta il viaggio attraverso concerti, spettacoli, narrazioni, presentazioni, testimonianze, reading, show cooking, film, fotografie e reportage, ed è un’occasione per riflettere sul mondo e andare oltre i propri confini, non solo geografici. Nella passata edizione Ulisse Fest ha visto 20.000 presenze, 3.669.557 copertura totale sui social e 72.150 interazioni totali, con 4.000 nuovi follower e 1.221.026 visualizzazioni reel totali.

Lonely Planet, d’altro canto, continua a d essere la casa editrice che offre i contenuti di viaggio più apprezzati e diffusi al mondo. Ha pubblicato oltre 150 milioni di copie che coprono 221 paesi, è tradotta in 11 lingue e attraverso il suo sito web e i canali social raggiunge ogni anno centinaia di milioni di viaggiatori, aiutandoli a scoprire esperienze straordinarie.