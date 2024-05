Genova capitale europea dello sport 2024: torna “Sportivamente Vallescrivia”

Genova. Una straordinaria festa popolare di sport per tutti, nel cuore della Valle Scrivia, con la partecipazione di oltre 40 associazioni del territorio disponibili a far provare gratuitamente più di 50 discipline sportive a persone di tutte le età e capacità motorie, nell’anno di Genova Capitale Europea dello Sport.

È stata presentata oggi al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi la 7^ edizione di “SPORTIVAmente Vallescrivia”, la manifestazione di inclusione sportiva in programma per tre giorni, venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno, organizzata da Pro Loco Ronco Scrivia e ASD Centro Formazione Fisico Sportiva (CFFS), in collaborazione con il Comune di Ronco Scrivia, con la partecipazione delle associazioni sportive della Valle Scrivia e il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria.

Alla conferenza stampa di presentazione di “SPORTIVAmente Vallescrivia” erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Genova, il vicepresidente del Consiglio Regionale della Liguria, il sindaco e vicesindaco di Ronco Scrivia, il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, il presidente del Parco dell’Antola Giulio Oliveri, il presidente di AMIU Genova Giovanni Battista Raggi, il presidente del CAI Liguria Roberto Manfredi, il presidente di Wecare Gianfranco Peiretti e coordinatore della Consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone disabili, e consigliere federale FISAPS, Claudio Puppo.

Per tutto il weekend, presso la Zona Sportiva “Sandro Pertini” di Ronco Scrivia, persone normodotate e con disabilità, bambini, adulti e anziani, potranno scoprire e praticare oltre 50 attività motorio-ricreative offerte da più di 40 società e associazioni sportive del territorio: un’occasione unica per promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti i cittadini, grazie alla generosità di atleti, appassionati e volontari della Valle Scrivia.

Le discipline sportive che si potranno praticare quest’anno saranno: corsa in montagna, atletica leggera, corsa su strada, padel, tennis, piscina, torneo di pallanuoto per grandi e bambini, subacquea anche per disabili, rugby, calcio per adulti, giovanile e femminile, bocce, equitazione, ginnastica artistica, volley, karate, taekwondo, kick boxing, ciclismo, mountain bike per adulti e bambini, parapendio, giochi per bambini, yoga, pilates, hockey per disabili, trampoleria, torre di arrampicata e altre ancora.

Quest’anno “SPORTIVAmente Vallescrivia” punta a valorizzare ancor più la dimensione dell’integrazione sociale delle persone disabili attraverso lo sport. Ci saranno dimostrazioni e prove gratuite di pallanuoto, basket e calcio, oltre ad eventi collaterali divulgativi sull’importanza dello sport dal punto di vista educativo, sociale e sanitario.

Si comincia venerdì 31 maggio, nelle fasce orarie 9.00-12.00 e 14.30-17.30, e sabato 1° giugno, dalle 9.00 alle 12.00, con la grande novità di quest’anno: una due giorni di “guida sicura” go-kart per persone disabili presso la Pista Ronco Kart OMP PG Corse, organizzata insieme ad ANGLAT – l’associazione nazionale di riferimento per la mobilità delle persone con disabilità – e FISAPS, la Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali.

Sempre venerdì, alle ore 18.45, spazio alla podistica con “Ai Piedi del Monte Reale”, una gara non competitiva di circa 7 km – inserita nel Grand Prix delle due Valli 2024 – che percorrerà le vie più suggestive di Ronco Scrivia.

Quindi, per tutto il weekend, una scorpacciata di eventi e attività ludico-sportive aperte a tutti.

«”SPORTIVAmente Vallescrivia” cresce ogni anno grazie alla passione degli organizzatori e riesce a regalare a tutti i partecipanti un ventaglio sempre più ricco ed assortito di attività ludico-sportive, capaci di coniugare valori fondamentali quali accessibilità, salute e divertimento che sono alla base di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Un’ulteriore conferma di come lo sport sia un elemento strategico grazie alla sua forza inclusiva e ai benefici che la la pratica sportiva porta con sé nella promozione di benessere oltre che di stili di vita più sani e consapevoli – dichiara l’assessore comunale allo Sport e Turismo – “SPORTIVAmente Vallescrivia” è anche una vetrina importante per la promozione del nostro territorio che, da Genova all’entroterra, può offrire tantissimo a chi ama l’outdoor in tutte le sue declinazioni, dalle semplici camminate nella natura alle corse come “Ai Piedi del Monte Reale” inserita all’interno del “Grand Prix delle Due Valli” e appartenente ad un trittico che è ormai diventato un classico della scena podistica del Genovesato».

«Si rinnova anche nel 2024 l’appuntamento con “SPORTIVAmente Vallescrivia”, un evento che è prima di tutto una grande festa di sport e divertimento per tutti – commenta l’assessore regionale allo Sport – Alla base di questa manifestazione c’è una perfetta sinergia tra le anime sportive e istituzionali del territorio, che uniscono forze, competenze e passione per donare alle famiglie della Valle Scrivia e non solo tre meravigliose giornate di sport nel segno del benessere e dell’inclusione delle persone fragili. Il tutto in una location di prim’ordine quale la Zona Sportiva di Ronco Scrivia, ancora una volta cuore di un evento speciale e aperto a tutti che unisce gioco e divertimento: il migliore viatico possibile in vista del 2025, quando in occasione di Liguria Regione Europea dello Sport gli organizzatori di “SPORTIVAmente Vallescrivia”, ne sono convinta, sapranno allestire un’edizione ancora più indimenticabile di questa bellissima e partecipata festa di sport».

«”SPORTIVAmente Vallescrivia” è una grande occasione di promozione per il nostro territorio, che rende ragione dello sforzo di tantissime associazioni della Valle Scrivia e non solo, che si impegnano quotidianamente per promuovere l’attività fisica», spiega la sindaco di Ronco Scrivia.

«Questa manifestazione è frutto del lavoro di tanti volontari che si impegnano tutto l’anno per realizzare questo grande evento, sintesi di tante altre manifestazioni che si svolgono durante l’intero anno nel nostro comune – sottolinea il vicesindaco di Ronco Scrivia – Promuovere lo sport vuol dire tante cose: promuovere i territori, la socialità dei ragazzi, i valori connessi allo sport che sono di grande insegnamento per la vita e, non dimentichiamolo mai, promuovere la salute di tutti noi».

«Anche quest’anno si rinnova il legame tra AMIU Genova e “SPORTIVAmente Vallescrivia” nel segno della sensibilizzazione e della tutela ambientale – rimarca il presidente di AMIU Genova Giovanni Battista Raggi – La nostra azienda crede fortemente nella sinergia con le realtà associative del territorio di Genova e provincia per la promozione di comportamenti virtuosi, soprattutto tra i più giovani. Saranno tre giorni all’insegna dell’inclusione sportiva coniugata alla sostenibilità: un binomio vincente per costruire insieme un futuro di maggiore benessere per l’individuo e per l’ecosistema».

In allegato il programma completo degli eventi. Altre info e aggiornamenti sulla pagina Facebook dedicata – https://www.facebook.com/sportivamenteronco/?locale=it_IT

“SPORTIVAmente Vallescrivia”, oltre a mettere in risalto la Zona Sportiva di Ronco Scrivia come risorsa di primaria importanza per Genova e provincia, mira a promuovere l’attività fisica come strumento di integrazione sociale atto a valorizzare e sostenere uno stile di vita sano e attivo, garantendo inclusione, benessere e divertimento per la comunità.

Nella Zona Sportiva, ampia più di tre ettari, si concentrano diverse strutture per lo svolgimento di numerose discipline sportive: una piscina comprensoriale con vasca coperta da 25 metri e vasca piccola per gestanti e principianti, due campi da calcio a 11 in sintetico e il palazzetto dello sport che ospita discipline e strutture quali ginnastica artistica, pallavolo, tennis, campo da padel, bocciodromo, una piattaforma in cemento per lo svolgimento di esibizioni di danza nel periodo estivo, una tensostruttura attrezzata con cucina per le sagre di paese e, infine, un’area verde attrezzata con giochi per bambini.

Infrastrutture sportive di altissimo livello che sono inserite nello splendido contesto verde dell’Appennino Ligure, nel Parco dell’Antola e ai piedi del Monte Reale, con il rifugio e la chiesa posti a 902 metri sul livello del mare.

“SPORTIVAmente Vallescrivia” rientra nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

