Genoa, la protesta dei tifosi contro le pay-tv: una partita su tre giocata in giorno feriale

Genova. Una lunga lettera indirizzata a Sky e Dazn da parte dell’Associazione Club Genoani, per protestare contro il trattamento riservato quest’anno al Genoa sugli orari delle partite. Anche l’ultima di campionato sarà giocata in orario scomodo: venerdì sera.

I dati parlano chiaro: 13 partite, sul totale delle 38, giocate di giorno feriale (il 34%, una su tre) di cui 8 su 19 di quelle in casa (il 42%, quasi una ogni due); 26 partite, sul totale delle 38, giocate dalle 18 in poi (68%); 1 partita su 38 (2%) giocata in casa nel canonico orario della domenica alle 15.

“Siamo quelli delle coreografie impareggiabili e dello stadio con la più alta percentuale di riempimento della serie A, che dà un bel colpo d’occhio durante le dirette TV − si legge nella lettera − con Guasto d’Amore che attira telespettatori da Bolzano a Palermo. Ma siamo anche quelli che seguono in massa la squadra in trasferta, che si fanno sentire forte ovunque e allora… perché non farci giocare di lunedì sera a San Siro, per aumentare il sonoro alla scala del calcio? Lo sapete e ci sfruttate, per aumentare l’audience e gli introiti pubblicitari nei giorni e negli orari più improbabili, incuranti di cosa ci costa in tempo e denaro”.

Il comunicato rincara la dose: “Non ve ne frega nulla e non considerate nulla: la logistica difficile della città, l’ubicazione del Ferraris in un quartiere densamente popolato e neppure il fatto che, tanti di noi, provengono da fuori Genova e per viaggiare anche soli 80 km sulle autostrade liguri (di feriale o peggio serale), fra lavori e chiusure, si può impiegare più di un volo Roma-Londra. Anche la Lega Serie A e la Lega Serie B, tanto quanto voi, se ne fregano. Lo dimostra il fatto che non riescono a coordinarsi per garantire l’alternanza dei calendari con l’altra squadra e spesso ci troviamo a giocare al Ferraris nello stesso weekend. Le esigenze e le problematiche di chi va allo stadio, evidentemente, diventano secondarie al vil denaro”.

E allora l’Acg chiede: “Non è che ci sono deficienze organizzative o di promozione del prodotto calcio in Italia? Risulta che la tanto decantata (e ricca !!!) Premier, riesca a soddisfare gli impegni delle coppe europee e di tre, anziché una, coppa nazionale, giocando solo di sabato e domenica. Come mai qui non si riesce? In conclusione, vi rammentiamo che la stragrande maggioranza di chi va allo stadio è anche vostro abbonato ma se messo in difficoltà, specie economica, sceglierà sempre lo stadio e vi abbandonerà”. E chiama a raccolta altri tifosi: “Se poi, questa nostra civile protesta, non fosse raccolta e riuscisse addirittura a coinvolgere anche le altre tifoserie crediamo che i problemi economici potrebbero diventare vostri”.