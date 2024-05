Genoa, il tennista greco Tsitsipas sempre più rossoblù: il club gli regala una maglia

Genova. “Quando il tennis incontra il calcio“, ma per essere più precisi quando incontra il Grifone. Poche righe ma significative quelle apparse sui profili social del Genoa ma una foto che vale più di mille parole. Maglia a tinte rossoblù, numero 98 (il suo anno di nascita) e un sorriso a trentasei denti quello sfoggiato dal tennista greco Stefanos Tsitsipas.

Un regalo speciale quindi per quello che è, ad oggi, considerato il miglior tennista greco di sempre: ha conquistato undici titoli ATP, tra i quali spiccano le ATP Finals 2019 e tre edizioni del Master 1000 di Monte Carlo.

Stefanos Tsitsipas è da anni un sostenitore del Genoa, l’amore è nato grazie ai videogiochi. Nei giorni scorsi aveva anche ricevuto in regalo una sciarpa rossoblù da parte dei tifosi del Genoa Club Zeneixi de Roma, visto che il tennista si trovava proprio nella città capitolina per disputare gli Internazionali di tennis.

Un regalo che ha fatto tornare allo sportivo il sorriso dopo la sconfitta Nicolas Jarry che gli è costata la semifinale. Ora domenica sera il Genoa giocherà proprio contro la Roma, chissà se il tennista greco sarà allo stadio per assistere al match visto che in più di un’occasione ha affermato che segue la squadra in tv quando non è impegnato nei tornei, ma vorrebbe farlo da vicino soprattutto al Ferraris.