Genoa, il rossoblù Gudmundsson nella top 11 dei migliori marcatori della serie A

Genova. Con 14 gol Albert Gudmundsson si è posizionato al quarto posto nella classifica capocannoniere della stagione 2023/2024 della Serie A.

Se il capitano dell’Inter, e campione d’Italia in carica, Lautaro Martinez ha vinto la classifica, distaccando tutti con ben 24 reti, gli altri tre mostri sacri come l’attaccante della Juventus, Vlahovic al secondo posto e il milanista Giroud e l’ex vincitore del tricolore Osimhen che condividono il terzo gradino del podio sono soltanto lontani rispettivamente due e una lunghezza dall’attaccante rossoblù.

Dati che ancora una volta sottolineano il campionato straordinario dell’islandese alla sua prima stagione nella massima serie. Trentacinque partite giocate su trentotto 14 gol e solamente 4 su rigore: molto spesso trascinatore del Genoa.

14 gol che gli sono valsi l’entrata nella Top 11 (uno per ruolo) dei migliori marcatori della Serie A, classifica stilata da Transfermarkt.

Ma l’attaccante è entrato anche nella Top 11 della Serie A per la stagione appena conclusa (anche se manca il recupero tra Atalanta e Fiorentina) nella classifica stilata da Opta.

Un doppio riconoscimento per un calciatore che si è messo in mostra in maniera importante, non a caso alcuni dei maggiori club italiani tra cui Inter e Juventus (e in queste ore il Napoli) sono pazzi di lui, e da ricordare anche alcuni interessi di club della Premier.