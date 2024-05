Genoa-Bologna LIVE (1-0). Rossoblù avanti a metà gara grazie a Malinovskyi

Genova.

49′ Fabbian incrocia dal limite col destro, palla che attraversa due paia di gambe rossoblù e si spegne di pochissimo a lato

46′ Si ricomincia con palla al Genoa e nessun cambio. Coreografia pro diffidati nella Nord: “Il più importante dei risultati: aver reso orgogliosi i fratelli diffidati” e poi “Ultras Liberi”

Prima frazione di gioco che si è conclusa con il Genoa in vantaggio per 1-0 sul Bologna grazie al gol di Malinovsky al 13′: un colpo da biliardo col suo sinistro su assist di Martin che fa sponda sul palo e si insacca alla sinistra di Ravaglia. Partita vera, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Il Bologna ha colpito un palo con Fabbian di testa al 26′, mentre uno scatenato Vitinha non è riuscito ad approfittare del regalo di Lucumi con il portiere del Bologna fuori posizione perché non si aspettava che il Genoa conquistasse palla sulla propria trequarti.

Sfilata nell’intervallo delle Genoa Women, settime nel campionato di Serie B.

45′ Un minuto di recupero

42′ Occasione Genoa: Vitinha in corsa prova a incrociare col destro, palla sopra la traversa

29′ Ci prova Sabelli con un rasoterra dalla distanza, palla ampiamente fuori

26′ Palo del Bologna: cross di Orsolini, colpo di testa di Fabbian sul secondo palo che si stampa sul legno alla sinistra di Leali

24′ Erroraccio di Lucumi, ne approfitta Vitinha che però non trova il tempo di tirare subito verso la porta sguarnita. La conclusione, pochi secondi dopo viene deviata in angolo da cui però il Genoa non tira fuori nessuna palla gol

19′ Corner per il Bologna, Martin toglie la palla dai piedi di Orsolini che aveva agganciato benissimo in area. Anche in questo caso il Bologna non riesce a pungere con un colpo di testa di Beukema e si ricomincia con la palla tra i piedi di Leali

13′ Gol del Genoa! Colpo da biliardo di Malinovskyi con un rasoterra di sinistro dal limite che tocca il palo alla sinistra di Ravaglia e si insacca. Azione condotta con maestria da Frendrup che appoggia verso Martin e a sua volta l’esterno

12′ Lancio lungo per Vitinha che nei pressi dell’area di rigore aggancia e la lascia a Gudmundsson che però non arriva

10′ Corner guadagnato dal Bologna grazie a una deviazione su cross. Sulla battuta la palla arriva a Lykogiannis che non riesce a indirizzare di testa verso la porta

4′ Vitinha atterrato, calcio di punizione per il Genoa dal lato corto dell’area di rigore che però non si concretizza in un’azione pericolosa

2′ Primo corner per il Genoa, con la pressione di Frendrup su Ravaglia, che svirgola in angolo. Nulla di fatto sulla battuta con il Genoa fermato per fuorigioco

1′ Si parte con palla al Bologna, che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Squadre accolte da una coreografia nei distinti con gli striscioni Grazie Ragazzi e un grifone al centro tra i colori rossoblù

Ultima di campionato per il Genoa, che saluta il suo pubblico dopo una stagione ampiamente positiva. Gilardino preserva Retegui, pre-convocato in Nazionale per l’Europeo e lancia Vitinha dal primo minuto. In campo anche Gudmundsson.

Nell’undici titolare anche Malinovskyi e Cittadini. Badelj in panchina. Come annunciato sarà Leali a difendere i pali.

Nel pre-partita premiato Gudmundsson con il Grifone d’Oro, il premio organizzato dall’Acg che ha visto la partecipazione di oltre duemila bambini.

Certificato il superamento delle 600 mila presenze alle partite casalinghe.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Cittadini, Vogliacco, Vasquez, Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin, Vitinha, Gudmundsson.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Martinez, Sommariva, Bohinen, Strootman, Messias, Bani, Ekuban, Retegui, Ankeye, Matturro, Badelj, Haps, Spence.

Bologna: Ravaglia, De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis, Moro, Orsolini, El Azzouzi, Fabbian, Saelemaekers, Castro.

Allenatore: Motta

A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Posch, Ilic, Soumaoro, Freuler, Karlsson, Ndoye, Kristiansen, Corazza, Aebischer, Odgaard, Calafiori, Urbanski.

Arbitro: Santoro di Messina

Spettatori: 4478 biglietti di cui ospiti 1013. 27777 abbonati