Gasperini vince l’Europa League con l’Atalanta: dalla qualificazione guadagnata e sfumata nel 2015 alla vittoria nel 2024

Dublino. Era una partita veramente difficile per l’Atalanta che, contro il Bayern Leverkusen, si giocava la possibilità di festeggiare il primo trofeo europeo della sua storia. Un sogno trasformato in realtà: Gasperini strapazza 3-0 Xabi Alonso e i bergamaschi vincono l’Europa League.

Una prestazione di spessore, guidata da un Lookman ispiratissimo con una tripletta e fondata sui soliti principi di gioco: pressing asfissiante e giocate veloci con tanto dinamismo, un mix che ha fatto capire poco o nulla ai tedeschi.

Alza così, dopo tante stagioni di livello alla guida della Dea, il suo primo trofeo in carriera con le Prime Squadre l’ex allenatore del Genoa. I tifosi rossoblù non lo hanno mai dimenticato, anzi, alcuni continuano a sognare un suo ritorno prima o poi. Nel 2015 era stata raggiunta la qualificazione in Europa ma il club rossoblù non possedeva la licenza per potervi partecipare.

E ora, nel 2024, si gode il presente e festeggia un successo europeo di grande valore. Il Bayern Leverkusen era ancora imbattuto in stagione, ma ecco “Gasp” a guastare la festa ai tedeschi e a far esultare tutta Bergamo. E ai microfoni della RAI un pensiero anche a tinte rossoblù: “Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di sperimentare, l’esperienza di Genova è stata straordinaria“.