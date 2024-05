Al Galliera psicologi in pronto soccorso per le vittime di violenza: “Così cerchiamo di aiutarle a ricominciare”

Genova. Non solo lividi, tagli e contusioni. La violenza di genere, e chi lavora nel campo lo sa bene, si manifesta anche sotto forma di violenza psicologica, con segnali però molto meno evidenti, e altrettanto pericolosi. La psicologa Elena Cazzulo lo sa bene, perché ormai da diversi anni è lei, insieme con un collega, a gestire l’ambulatorio di psicologia clinica dell’ospedale Galliera, un luogo in cui le vittime di violenza arrivano solitamente su input degli operatori del pronto soccorso.

Nel corso del 2023 attraverso l’ambulatorio di psicologia del pronto soccorso al Galliera sono state prese in carico 135 donne vittime di violenza su 314 accessi accessi totali. Di loro, 64 erano italiane, 71 straniere. Nei primi quattro mesi del 2024, a fronte di 82 accessi all’ambulatorio, 38 sono stati di donne vittime di violenza, venti delle quali vessate da partner o ex partner: “Sono tante – dice Cazzulo –E i primi quattro mesi del 2024 sono in linea con quelli del 2023, il che ci porta a pensare che a fine anno in corso i numeri saranno uguali, se non più alti”.

Nell’ambulatorio di pronto soccorso psicologico vengono inviati pazienti che i medici reputano abbiano bisogno di un consulto o di una valutazione specifica: “È stato istituito nel 2011 – spiega ancora Cazzulo – Ci lavoriamo io e il mio collega, entrambi psicoterapeuti. Dopo l’ingresso della donna e la valutazione proponiamo un ciclo di colloqui nell’ambulatorio, una decina circa, e poi lavoriamo in rete con i centri antiviolenza e i servizi territoriali. Nel caso in cui la donna non potesse fare ritorno al suo domicilio la donna può restare con noi, tendenzialmente nel reparto di degenza breve del pronto soccorso, dove abbiamo una stanza singola dedicata alle vittime di violenza, e poi collaborando con i centri e i servizi sociali attiviamo un alloggio protetto”.

Quello del Galliera è l’unico presidio di supporto psicologico per le donne vittime di violenza in pronto soccorso, non solo a Genova ma in Liguria. Uno spazio sicuro e protetto, aperto sei giorni su sette, dove le donne possono trovare ascolto e supporto nel percorso di uscita dalla violenza o quantomeno iniziare a pensare di parlare della situazione che stanno vivendo, arrivando poi a trovare la consapevolezza e la forza per reagire. È proprio grazie al preziosissimo aiuto offerto dall’ambulatorio e ai protocolli specifici messi a punto dal Galliera (tra cui quello che prevede la ricerca di droga dello stupro in casi di sospetta violenza sessuale) che l’ospedale della duchessa è diventato punto di riferimento cittadino nella gestione dei casi di violenza di genere.

Di recente inoltre l’ospedale ha avviato una collaborazione con Fondazione Libellula e Fondazione Vodafone per fornire agli operatori del pronto soccorso una specifica formazione finalizzata a individuare e riconoscere i segni della violenza, non soltanto quelli evidenti e vistosi della violenza fisica ma anche quelli psicologici.