Rubano iPhone sul treno e poi chiedono 500 euro per restituirlo: due arresti

Genova. Derubato di un iPhone di ultima generazione, è stato poi ricontattato dai ladri che gli hanno chiesto 500 euro per la restituzione. Vittima di quello che in gergo viene chiamato “cavallo di ritorno”, un ragazzo che si è subito rivolto alla polizia e ha contribuito a fare arrestate i due responsabili.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato, giorno in cui il ragazzo ha chiamato la questura di Genova per riferire di avere appena ricevuto una telefonata dalla sorella, contattata a sua volta da una persona che si è presentata come autore del furto del telefono avvenuto su un treno della tratta Savona-Sestri Levante lo scorso 21 aprile. L’uomo chiedeva 500 euro per la restituzione dell’iPhone, del valore di 1.500.

Il personale della sezione Contrasto al Crimine Diffuso ha quindi preso contatti con la vittima invitandola a fissare un appuntamento per la restituzione del telefono e ha organizzato un appostamento per intercettare chi si fosse presentato.

All’appuntamento, fissato nei pressi della stazione di Principe, si sono presentati gli uomini della Squadra Mobile. All’orario prestabilito due uomini si sono avvicinati alla stazione ma non vedendo il ragazzo si sono insospettiti e hanno provato a scappare. I poliziotti sono quindi entrati in azione e li hanno bloccati trovandoli in possesso dell’iPhone rubato.

I due uomini, due stranieri di 26 e 27 anni, sono stati arresati con l’accusa di tentata estorsione in concorso e trasferiti in carcere per la successiva convalida dell’arresto.