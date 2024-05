Furti all’ospedale San Martino, la direzione replica alla Uil: “Nessun aumento del fenomeno”

Genova. Le direzioni dell’ospedale San Martino intervengono sulla nota firmata da esponenti di Uil Fpl Genova e pubblicata anche dal nostro giornale, sul tema dei furti all’interno del nosocomio:

“Le direzioni dell’ospedale policlinico San Martino sottolineano e precisano con fermezza che non risultano aumenti di furti all’interno delle strutture. Inoltre le direzioni evidenziano ancora una volta la professionalità degli operatori all’interno delle degenze e lo stato e il livello di sicurezza delle medesime strutture”.

“In tal senso si segnala nuovamente che presso il pronto soccorso, area per sua natura soggetta a un alto transito di pazienti e operatori, sono state installate e attivate da novembre scorso 32 telecamere a copertura dell’intera superficie. Negli orari notturni, oltre al servizio di vigilanza interno, è inoltre previsto in ospedale, nell’ambito di un accordo quadro, un servizio di vigilanza armata, così strutturato: presidio fisso di vigilanza armata al Padiglione Specialità, attivo dalle ore 20 alle ore 7; presidio fisso di vigilanza armata al Pronto Soccorso, attivo dalle ore 21 alle ore 6; ronda ispettiva sistema di controllo interno/esterno, IST piano 0 e fondi oltre Padiglione Malattie Infettive, dalle 20 alle 6, per un totale di 10 ronde”.

“Si sottolinea infine che le denunce effettuate dai degenti sono gestite integralmente dalle forze dell’ordine ma che contestualmente a esse la direzione sanitaria affronta dei percorsi interni all’azienda, per approfondire le dinamiche di ogni singolo furto e ottimizzare interventi”, conclude la nota.