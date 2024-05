Frane e alluvioni, come scoprire se la propria zona è a rischio: a Genova quasi 80mila abitanti in “fascia rossa”

Genova. In Liguria oltre 93mila abitanti (5,9%), 33mila edifici e quasi 5mila imprese si trovano in un’area a rischio idrogeologico con pericolosità di frane elevata o molto elevata. E rispetto alle alluvioni oltre il 10% della popolazione (quasi 165mila persone), più di 24mila edifici e oltre 25mila imprese si trovano nella fascia più esposta. Da oggi è possibile verificare facilmente se la zona dove vivi o lavori si trova in queste aree: basta accedere alla piattaforma IdroGEO e inserire il proprio indirizzo o geolocalizzarsi per sapere se un’azienda o una casa sono collocate in zone a rischio.

IdroGEO è la piattaforma nazionale sul dissesto idrogeologico realizzata dall’Ispra con lo scopo di fornire dati e servizi sempre più vicini a cittadini, aziende e operatori finanziari. La piattaforma si aggiorna e inserisce nuove funzioni nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca Geosciences IR coordinata dall’Istituto e finanziata dal Pnrr Mur.

Questi dati e le nuove funzioni della piattaforma, tra cui quella che permette di selezionare un punto di interesse in mappa e verificare l’esposizione al rischio, sono fondamentali per aumentare la consapevolezza del cittadino, ma assumono un ruolo sempre più rilevante anche in materia di finanza sostenibile e per la valutazione e gestione dei rischi finanziari legati all’impatto economico dovuto ai sempre più frequenti eventi estremi per effetto dei cambiamenti climatici. Informazioni che diventano di grande interesse ad esempio per il mondo delle assicurazioni, soprattutto dopo l’introduzione dell’obbligo assicurativo per le imprese contro i rischi derivanti da eventi catastrofali.

La piattaforma fornisce informazioni armonizzate di primo livello sulla pericolosità per frane e alluvioni sull’intero territorio nazionale, restituendo per un luogo di interesse un report con le classi di pericolosità. A partire da tale screening preliminare, è possibile per le imprese procedere, in presenza di aree a pericolosità, ad un’analisi di rischio di secondo livello, cioè più dettagliato, per valutare la vulnerabilità del bene (tipologia costruttiva) e le condizioni locali di pericolosità (ad esempio l’altezza idrica durante le alluvioni, il volume e la velocità della frana). IdroGEO presenta inoltre gli Itinerari e storie sulle frane più importanti censite sul territorio nazionale e la navigazione della mappa in 3D.

Non solo case e aziende. La piattaforma contiene dati e informazioni sulla pericolosità associata a frane, alluvioni dell’intero territorio italiano: secondo gli ultimi dati ufficiali dell’Ispra, su una superficie di 5.416,15 chilometri quadrati, in Liguria il 14,1% si trova in zone a elevato rischio idrogelogico, mentre il 2,1% ha un’alta probabilità di essere colpito da un’alluvione. Il 5,9% dei beni culturali è gravemente esposto alle frane, il 17,7% è in zone ad alta pericolosità alluvionale.

Guardando alla sola città di Genova, 29.890 abitanti, 3.621 edifici e 1.393 imprese (rispettivamente il 5,1%, 9,5% e 2,7%) sono in zone a pericolosità elevata o molto elevata per frane. Nella fascia di massima pericolosità per alluvioni ci sono 48.546 persone (8,3%), 2.683 edifici (7,1%) e 9.831 imprese (19,1%). Dati che salgono ulteriormente se si considerano le zone a pericolosità media o moderata, dove vivono quasi 380mila genovesi (oltre il 64%) e dove si trovano circa 24mila edifici (il 63%).