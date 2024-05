Frana vicino ai binari, la linea Genova Torino sospesa per alcuni giorni

Genova. La linea Torino-Genova la circolazione ferroviaria è limitata a un solo binario per motivi precauzionali nella tratta tra Villanova e Villafranca. Da questa sera anche il secondo binario però verrà interrotto alcuni giorni per consentire i lavori di messa in sicurezza del fronte franoso.

A causa delle intese piogge, infatti, la scorsa notte una frana ha lambito la sede ferroviaria, che verrà sospesa, in via precauzionale, in previsione delle piogge dei prossimi giorni.

“Il personale RFI è già sul posto insieme alle imprese appaltatrici che stanno portando mezzi e uomini necessari per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza – viene comunicato attraverso una nota stampa – Trenitalia sta riprogrammando l’offerta commerciale. Si consiglia di valutare la ripianificazione del proprio viaggio”.