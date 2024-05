Frana sulla statale della Val d’Aveto, senso unico alternato a Borzonasca: “Versante ancora instabile”

Borzonasca. Proseguono gli interventi di Anas per la messa in sicurezza e la riapertura integrale della strada statale 586 della Val D’Aveto, dove lunedì si è verificata una frana. Il versante ha ceduto all’altezza del chilometro 42,800, nel territorio di Borzonasca tra le località Bertigaro e Parazzuolo, e attualmente si circola a senso unico alternato.

Il tratto era stato chiuso da Anas nella mattinata di lunedì 27 maggio, quando i massi sono precipitati su una delle due carreggiate, fortunatamente senza colpire mezzi in transito. La situazione si è rivelata subito complessa: gli operai hanno avviato un monitoraggio costante e individuato altri massi instabili lungo il margine, movimenti proseguiti nel corso delle ore.

La circolazione è stata quindi interrotta in via precauzionale in entrambe le direzioni, disponendo deviazioni del traffico sui percorsi alternativi. Decisione significativa, visto che i piccoli movimenti hanno provocato poco dopo la frana più grande con la caduta di massi di grosse dimensioni che hanno occupato l’intera carreggiata.

Anas si è attivata per eseguire indagini più approfondite e interventi di ripristino sull’area del versante per consentire al più presto la riapertura totale della strada senza limitazioni.