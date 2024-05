Fioretto, Cecilia Pendola terza ai campionati italiani Gold Cadetti

Si sono disputati a Riccione, in Emilia-Romagna, il 12 e 13 maggio i Campionati Italiani Gold delle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20) con in palio anche gli ultimi posti per i Campionati Italiani in programma al padiglione Jean Nouvel di Genova.

Per quanto riguarda le prove cadetti, Cecilia Pendola (Club Scherma Rapallo) è salita sul podio conquistando la medaglia di bronzo nella prova di fioretto femminile e qualificandosi anche per i Campionati Italiani.

Stacca il pass per i Campionati Italiani anche Ambra Moschini (Cesare Pompilio), ottava nella spada femminile.

Buoni piazzamenti anche per Anna Callegari (Chiavari Scherma), tredicesima nella spada femminile, per Emma Della Monica (Genovascherma), ventottesima nella spada femminile, per Davide Ferro (Cesare Pompilio), ventinovesimo nella spada maschile e per Alice Lisi (Club Scherma Rapallo), trentesima nel fioretto femminile.

Passando alla categoria Giovani, stacca il pass per i Campionati Italiani di Genova Valerio Pistacchi (Genovascherma), sesto nella spada maschile e ottengono buoni piazzamenti Claudia Del Regno e Alice Viscardi, entrambe della Cesare Pompilio, rispettivamente ventitreesima e ventiquattresima nella spada femminile, Tetiana Vartyvanova (Genovascherma), ventiseiesima nella spada femminile, Chiara Bavestrello (Chiavari Scherma), ventisettesima nella spada femminile e Sveva Federici (Club Scherma Rapallo), ventottesima nel fioretto femminile.