Finale scudetto, la Pro Recco insegue il 36° titolo: la webcronaca di gara 1 con la Rari Nantes Savona

Il tabellino:

Pro Recco – Bper Rari Nantes Savona 0-0

(Parziali: 0-0

Pro Recco: Del Lungo, F. Di Fulvio (cap.), Zalanki, Cannella, Younger, Fondelli, N. Presciutti, Iocchi Gratta, F. Condemi, Kakaris, Aicardi, Hallock, Negri, G. Rossi All. Sandro Sukno.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic, Rizzo (cap.), Cora, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Riccardo Carmignani (Messina). Delegato Fin: Dante Saeli (Venezia).

Note.

Usciti per tre falli: nessuno.

A Punta Sant’Anna, una delle poche piscine ancora scoperte del panorama nazionale, si gioca in una giornata risparmiata dalla pioggia, molto ventosa. Presente in tribuna Echenique; si gioca sotto lo sguardo del Ct Sandro Campagna. Il pubblico ha risposto bene: tutti esauriti i biglietti messi in vendita.

L’atto finale del campionato di Serie A1 torna a parlare interamente ligure. Pro Recco e Rari Nantes Savona si trovano di fronte per contendersi il tricolore; la breve serie di finale, al meglio dei tre incontri, inizia oggi nella piscina Ferro, dove i biancocelesti scendono in vasca con l’intento di avvicinarsi al titolo numero 36. I biancorossi, che nella loro bacheca hanno 3 scudetti, tornano a giocare una finale tredici anni dopo l’ultima volta.