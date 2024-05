Festa della Repubblica, già 4 mila prenotazioni per i “Palazzi Svelati” del 2 giugno

Genova. Sono già 3887 le prenotazioni al link https://palazzisvelati.happyticket.it/ per visitare, domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, i 22 palazzi che aderiscono alla nuova edizione di “Palazzi Svelati”, l’apertura straordinaria al pubblico di palazzi delle istituzioni di Genova solitamente chiusi al pubblico, tra cui quello della Regione Liguria.

Ben 23 le istituzioni coinvolte (Prefettura e Città metropolitana di Genova hanno sede nello stesso edificio, palazzo Doria Spinola), tra cui tre novità in questa edizione 2024: Villa Sauli Bombrini Doria (sede del Conservatorio Paganini nel quartiere di Albaro), il Museo Diocesano di Genova con il Chiostro dei Canonici di San Lorenzo e il Palazzo Ducale di Genova. Prenotarsi è ancora possibile, e si attendono visitatori dell’ultimo minuto visto che, in molti casi, la prenotazione è facoltativa.

“Grande attenzione e curiosità per l’edizione 2024 dei Palazzi Svelati – dice il presidente ad interim della Regione Liguria -, manifestazione che si riconferma come un vero e proprio segno distintivo di Genova nell’unire indissolubilmente cultura e Istituzioni. Si aprono così i battenti a luoghi normalmente non accessibili al pubblico, ma dotati di veri e propri tesori artistici. Una formula unica sempre più apprezzata, con tanti eventi di richiamo e tre nuovi ingressi nel circuito delle aperture capaci di attirare cittadini e turisti oltre che un modo di vivere appieno i palazzi pubblici dove hanno sede le Istituzioni azzerando ogni sorta di distanza. Ricordo che, nella passata edizione, è stata registrata la presenza di circa 1700 visitatori solo per il Palazzo della Regione Liguria”.

Per l’occasione, all’interno del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari, i visitatori potranno ammirare un quadro, proveniente da una collezione privata, che racconta un angolo di Genova, l’attuale piazza Matteotti, come era nella seconda metà del ‘600. Si tratta di un’opera del tedesco Pietro Maurizio Bolckman – nato nel 1640 in Germania, a Gorinchem, e morto a Torino nel 1710 – che visita Genova tra il 1670 e il 1680 circa, e ne ritrae uno degli angoli più vivaci e colorati: piazza Matteotti, al tempo conosciuta come “Piazza Nuova”, rappresentata durante lo svolgimento di un mercato. Tra “besagnini”, prelati, nobili trasportati in portantina e tanti altri personaggi, i visitatori potranno ammirare la piazza sotto una luce inedita, cogliendo le differenze e le similitudini tra la sua forma attuale e quella del XVII secolo. L’iniziativa, dal titolo La città svelata – Il “gran teatro” di Piazza Nuova con gli occhi di un nordico, è curata da Anna Orlando.

I “Palazzi Svelati” 2024 sono:

Palazzo Doria Spinola – Prefettura e Città Metropolitana di Genova; Palazzo della Regione Liguria; Palazzo Doria Tursi – Comune di Genova; Palazzo Tobia Pallavicino – Camera di Commercio; Palazzo della Borsa; Palazzo De Gaetani – Banca d’Italia; Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti; Palazzo dell’Università; Palazzo Lomellini Patrone – Comando Militare Esercito “Liguria”; Palazzo San Giorgio – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano; Sala Operativa della Protezione Civile di Regione Liguria; Avvocatura Distrettuale dello Stato; Palazzo Ducale di Genova; Palazzo degli Uffici Finanziari – Agenzia delle Entrate; INAIL – Direzione regionale Liguria; Forte San Giorgio – Istituto Idrografico della Marina Militare; Capitaneria di Porto – Guardia Costiera; Comando dei Vigili del Fuoco; Museo Diocesano – Chiostro dei canonici di San Lorenzo; Villa Sauli Bombrini Doria – Conservatorio Paganini; Caserma “San Giorgio” – Comando Regionale della Guardia di Finanza.

Maggiori dettagli e orari sul sito https://www.regione.liguria.it/homepage-attivita-istituzionale/item/41060-palazzi-svelati-2024.html

In occasione del 2 giugno si terrà la cerimonia ufficiale di celebrazione della Festa della Repubblica, in piazza Matteotti, a partire dalle 9.30. In programma, dopo l’alzabandiera, l’esecuzione dell’inno nazionale da parte del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.