Festa della Repubblica, ecco tutte le onorificenze al merito che saranno celebrate domenic

Genova. La cerimonia istituzionale per celebrare il 78° anniversario della fondazione della nostra Repubblica avrà luogo il 2 giugno prossimo, alle ore 9.30 in Piazza Matteotti.

Il Prefetto della Provincia di Genova, Cinzia Torraco, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose passerà in rassegna lo schieramento della compagnia d’onore in armi e assisterà alla cerimonia dell’Alzabandiera.

Sarà poi data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e consegnata la Medaglia d’oro al Merito Civile al Comitato Regionale Ligure della Croce Rossa Italiana per l’operato in occasione del crollo del “Ponte Morandi” di Genova – 14 agosto 2018 – 24 giugno 2019: “Il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Liguria, pochi istanti dopo il crollo del “Ponte Morandi”, forniva immediatamente supporto ai Vigili del Fuoco e collaborava nella ricerca dei feriti ininterrottamente per circa ventisei ore. I dipendenti ed i volontari allestivano la camera ardente e le Infermiere Volontarie venivano inviate al Pronto Soccorso di Genova per prestare assistenza ed accoglienza ai parenti delle vittime e dei feriti.

I volontari CRI, appartenenti alle squadre di Supporto Psicologico, per quasi nove mesi fornivano sostegno alle persone coinvolte e il Corpo Militare assicurava la custodia e la gestione del magazzino dove erano conservati gli effetti personali degli sfollati. Nobile esempio di umana solidarietà nel prevenire e lenire le sofferenze altrui, proteggendo la vita e la salute”.

La Festa della Repubblica proseguirà nella suggestiva cornice del Chiostro del Museo Diocesano, dove, a partire dalle ore 10,30 circa, si svolgerà la consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Di seguito l’elenco degli insigniti:

Commendatore DI MARSICO Dott.ssa Silvana Dirigente della Corte dei Conti in quiescenza

Commendatore FIGLIOLI Sig. Pietro Atleta

Ufficiale TROTTA Lgt. C.S. Giuseppe Luogotenente Carica Speciale dell’Arma di Carabinieri

Cavaliere BONSIGNORE Dott. Alessandro Docente di Medicina Legale c/o Università di Genova

Cavaliere BRAGOLI Avv. Luca Direttore Affari Istituzionali e Regolamentari ERG S.p.A.

Cavaliere CASSITTA Primo Lgt. Annino Sott’Ufficiale dell’Aeronautica

Cavaliere CLEMENTI Sig. Guido Colonnello della Guardia di Finanza in congedo

Cavaliere CONTI Sig. Flavio Brigadiere Capo Q.S. dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza

Cavaliere DIASPRO Prof. Alberto Prof. Ordinario di Fisica c/o l’Università di Genova

Cavaliere FIDUCIA Gen. B. Dott. Andrea Generale di Brigata della Guardia di Finanza

Cavaliere GALLONE Capitano Giuliano Capitano dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza

Cavaliere GIACHERO Avv. Giuseppe Membro del Consiglio di Amm. del Consorzio Villa Serra

Cavaliere ICARDI Prof. Giancarlo Medico chirurgo manager sanitario docente universitario

Cavaliere MASELLA Sig. Fabrizio Dirigente Poste Italiane S.p.A.

Cavaliere NICIARELLI Col. Pietro Ufficiale dell’Esercito in congedo

Cavaliere PANZIRONI Col. Maurizio Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Cavaliere SACCO Dott. Matteo Giornalista

Cavaliere SPINELLA Sig. Antonello Ispettore della Polizia di Stato

Cavaliere SPINETTI Sig. Tullio Ass. Tecnico Istituto Idrografico della Marina Militare

La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche del Conservatorio Niccolò Paganini e dal Gruppo Musicale del Liceo Sandro Pertini di Genova.