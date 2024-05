Felice Tufano racconta il suo futuro professionale

Genova. Grande attesa per conoscere quanto ci racconterà Felice Tufano, nell’intervista odierna nella video trasmissione di Genova 24 ed Ivg Savona “Aspettando il campionato”, in merito al suo futuro lavorativo.

Come è noto, Tufano nella stagione 2023/24 ha rivestito l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile del FeralpiSalò, assumendo poi a seguire anche la mansione di allenatore della Primavera, che ha condotto alla salvezza, dopo averla presa in acqua perigliose ed ora corre voce che il mister possa accettare altre offerte,

Tufano infatti è soprattutto un uomo di campo e pur avendo apprezzato l’esperienza vissuta a Salò dietro la scrivania, ha alle sue spalle un curriculum da allenatore di primissimo livello, a partire dalle prime squadre di Savona, Castellettese, Solbiatese e Alessandria, ma soprattutto nei settori giovanili di Sampdoria, Parma, Juventus e Sassuolo e l’andamento – senza di lui – della Primavera blucerchiata di quest’anno, lascia facilmente intendere quale sia l’accrescimento che un tecnico come Tufano può dare ad un settore giovanile professionistico.

L’auspicio di chi scrive è che la dirigenza doriana sappia cogliere al balzo l’opportunità di poter riportare a Bogliasco un mister che tanto bene ha fatto nel lungo periodo trascorso a Genova, contribuendo non solo ai risultati del team da lui allenato, ma soprattutto alla crescita di tanti giovani che grazie a lui sono arrivati al professionismo.

Voci di mercato danno comunque sulle sue tracce alcune squadre di Serie C, come pure molte altre sono interessate a Tufano per affidargli la conduzione della loro formazione Primavera, nella certezza che in entrambe le opzioni, Felice Tufano, titolare del ‘patentino’ UEFA Master Pro (che attesta il raggiungimento del massimo livello formativo per un allenatore, vale a dire che l’abilitazione ad allenare qualsiasi team a livello europeo, ivi compresi quelli che partecipano a Champions League, Europa League e Conference League), saprà essere all’altezza degli obiettivi prefissati.