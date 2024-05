Falco pecchiaiolo impallinato da un bracconiere, lo sfogo dell’Enpa: “Siamo nauseati, stufi”

Genova. Ancora un rapace preso a fucilate dai bracconieri mentre solcava i cieli liguri impegnato nella migrazione. Si tratta di un falco pecchiaiolo, trovato immobile in un giardino di Sesta Godano, nello spezzino, ma trasferito al Cras gestito da Enpa a Campomorone per le cure.

“Come se la vita di un selvatico non fosse già abbastanza fragile ed esposta ai normali rischi della vita in natura, a ciò si aggiunge la mano ignorante di bracconieri che a colpi di fucile spazzano via vite modellate dall’evoluzione – è lo sfogo degli operatori – Forse per noia, crudeltà o per frustrazione, ma noi siamo nauseati e stufi”.

Quando è stato trovato il falco – specie protetta per legge, va ricordato – appariva totalmente privo di forze e non reagiva agli stimoli: “Inizialmente sospettavamo fosse stato preso alla sprovvista dai recenti temporali e cali di temperatura – spiegano dall’Enpa – purtroppo però le lastre ci hanno rivelato una situazione assai diversa: l’esemplare è stato impallinato da un bracconiere. I tre pallini di piombo sono situati così in profondità nell’addome del falco che una rimozione chirurgica sarebbe controproducente se non fatale perciò, non essendoci lesioni gravi ad organi interni, e scongiurando un’intossicazione da piombo, stiamo attendendo che il rapace riprenda le forze”.

L’obiettivo adesso è tenerlo monitorato per il tempo strettamente necessario e rimetterlo in libertà il prima possibile. Resta inoltre la rabbia e il dispiacere per un atto crudele e illegale, purtroppo soltanto l’ultimo di una lunga serie: “Questa volta i bracconieri non ce l’hanno fatta ma, se questo è un possibile lieto fine, ogni anno centinaia di selvatici finiscono trapassati dai pallini di piombo di fucili che, se non tolgono la vita la invalidano per sempre condannando l’animale ad indicibili sofferenze”.

Il falco pecchiaiolo non è infatti l’unico rapace arrivato al cras di Campomorone negli ultimi mesi a causa dei bracconieri. A metà marzo gli operatori del centro avevano rimesso in libertà un esemplare di aquila minore che a metà novembre era stata recuperata a Campo Ligure, l’ala fratturata da un pallino di piombo. A Sori era invece era toccato a una poiana.