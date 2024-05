Explora II in bacino a Genova: la nave da crociera del marchio di lusso Msc quasi pronta a prendere il mare

Genova. Ha fatto il suo ingresso al bacino 4 di Ente Bacini martedì mattina la nuovissima nave da crociera Explora II, brand di viaggi oceanici di lusso di Msc.

La nave è stata realizzata nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente e sta ultimando l’allestimento in vista della consegna, prevista per l’estate. Explora II, che ha “toccato l’acqua” il 6 settembre 2023 con una cerimonia di “galleggiamento” nei pressi di Genova, opererà fino ad aprile 2025 nel Mediterraneo, in Medio Oriente, nell’oceano Indiano e in Africa, visitando 82 porti in 26 Paesi.

La Divisione Crociere di Msc ha siglato con Fincantieri un accordo per la produzione e la consegna di sei navi Explora Journeys, per un investimento totale di 3,5 miliardi di euro. La prima nave di Explora Jurneys, Explora I, è stata consegnata da Fincantieri nel luglio 2023 e attualmente opera nel Nord Europa. Explora III entrerà in servizio nell’estate del 2026 mentre la costruzione di Explora IV, alimentata a GNL, inizierà nel gennaio 2024 e sarà completata all’inizio del 2027. A settembre 2023 il Gruppo MSC aveva confermato l’ordine di due navi a idrogeno che saranno consegnate nel 2027 e nel 2028.

Explora Journeys, intanto, è diventato global partner della 37esima America’s Cup Louis Vuitton, l’apice delle competizioni veliche mondiali e la più antica competizione sportiva a livello internazionale, che si svolgerà quest’anno a Barcellona, in Spagna.