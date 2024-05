Europee, nel weekend Vannacci e Fratoianni a Genova. Il 24 maggio Salvini al teatro Duse

Genova. Da una parte il generale Roberto Vannacci, candidato della Lega. Dall’altra Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. Con due figure agli antipodi, ma comunque di calibro nazionale, entra nel vivo a Genova la campagna elettorale per le europee dell’8-9 giugno. Appuntamento che in Liguria assume tinte ancora più accese sulla scorta della maxi inchiesta della Procura che ha decapitato il vertice della Regione mandando il presidente Giovanni Toti ai domiciliari.

Il militare, votabile anche dagli elettori liguri nella lista del Carroccio, è atteso sabato alle 14.00 al Multimedia Auditorium Genova, che coincide con gli studi dell’emittente Telenord di via XX Settembre. Nell’occasione presenterà il suo secondo libro, Vince il coraggio, dopo il controverso Il mondo al contrario che lo ha portato alla ribalta politica. Ma il generale dovrebbe anche rispondere alle domande dei giornalisti, essendo previsto un punto stampa alle 15.30. A organizzare l’evento è Davide Rossi, ex consigliere comunale genovese e referente del suo comitato.

Per Fratoianni, invece, è in programma una due giorni tra domenica e lunedì. Il 19 maggio arriverà a Rapallo alle 16.30 per sostenere la candidatura di Francesco Angiolani, appoggiato anche da Pd, M5s e liste civiche. Alle 18.30 il comizio in via Cairoli a Genova per presentare i candidati locali dell’Alleanza Verdi Sinistra alle europee (Simona Cosso e Daniele Cicala). Il 20 maggio alle 11.00 il leader di Sinistra Italiana terrà una conferenza stampa presso il Workspace4Business in viale Brigata Bisagno 2a per presentare la proposta di legge da lui avanzata sul divieto di finanziamento dei partiti politici da parte di soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica e degli stati esteri.

Gli appuntamenti non finiscono qui. Il 24 maggio è confermata – come anticipato da Genova24 – la presenza di Matteo Salvini a Genova. Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega dovrebbe presenziare all’evento per la posa del primo cassone della nuova diga, ma oggi il suo vice Edoardo Rixi ha spiegato che sono in corso valutazioni sulla “opportunità o meno” di tenere la cerimonia dopo la bufera giudiziaria che chiama in causa anche la grande opera da 1,3 miliardi. In ogni caso è sicuro l’appuntamento delle 18.00 al teatro Duse, in centro città, dove presenterà anche lui il suo libro, Controvento – L’Italia che non si arrende.

Nel momento clou della campagna elettorale sarà a Genova anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico: fonti dem confermano che è previsto un suo passaggio in città, sebbene non sia ancora certa la data. Così come il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, l’ultima volta nel capoluogo ligure quasi un anno fa. Sabato scorso, invece, è stato il turno di Giuseppe Conte, riferimento del Movimento 5 Stelle, che prima di incontrare i militanti all’Acquasola si è accodato al corteo dei comitati contro le opere “calate dall’alto”, rimediando una contestazione da parte di Potere al Popolo, Calp e collettivi studenteschi.