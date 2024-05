Europee, in piazza Don Gallo l’evento “Europa hot” su ambiente, pace, diritti e lavoro

Genova. “Europa hot – Tutto quello che avresti voluto sapere sull’Europa (ma non hai mai osato chiedere)”, lunedì 3 giugno alle 18.30 in piazza Don Gallo, è un appuntamento in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, organizzato da Generazione P insieme a Legambiente Polis, Comunità di San Benedetto al Porto, Assopace Palestina, Mediterranea Liguria.

Ambiente, pace, diritti, lavoro i temi che verranno trattati. “Votare alle europee è importante ed è l’unica strada per costruire un’Europa radicalmente diversa, più vicina alle persone e all’ambiente”, commentano gli attivisti di Generazione P, che in rete con le altre associazioni hanno immaginato questo momento di incontro per creare un momento di confronto in vista delle elezioni europee, spesso snobbate, ma che in realtà sono quelle che vanno ad incidere maggiormente sulla nostra vita.

“Europa Hot. Tutto quello che avreste voluto sapere…..” cita il celebre film di Woody Allen di inizio anni ’70, ma in questo caso il sesso non c’entra. “L’Europa è Hot perché c’è il surriscaldamento climatico e perché siamo in un periodo caldo in cui bisogna prendere posizione, specialmente ora che in Italia e in Europa l’estrema destra rischia di dilagare”.

All’evento interverranno attivisti ed esperti delle realtà coinvolte:

Fabrizio Aloi, Lorenzo Garzarelli, Nadia Punturieri, Francesca Ghio e Carmelo Zappalà (Generazione P);

Maria Di Pietro (Assopace Palestina); Daniele Salvo (Legambiente Polis); Milena Zappon (Comunità di San Benedetto). Interverrà anche un attivista di Mediterranea; sarà presente un banchetto per la raccolta fondi, in vista della nuova missione della Mare Jonio.