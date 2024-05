Europee, giovedì sera Michele Santoro all’Acquario: “Vogliamo dare voce al no alla guerra”

Genova. Giovedì 30 maggio Michele Santoro, noto giornalista, promotore insieme a Raniero La Valle e Ginevra Bompiani dell’appello che ha dato vita alla lista Pace terra e dignità, farà tappa in Liguria a Spezia e Genova.

“Pace Terra Dignità – spiegano gli attivisti – l’unica lista che è presente sulla scheda elettorale in tutte le circoscrizioni ad aver raccolto le firme, oltre 100mila in meno di un mese. Un risultato enorme e per nulla scontato“.

“Vogliamo dare voce nelle urne al no alla guerra, un sentimento maggioritario nel paese ignorato da Parlamento e governo che continuano ad alimentare i conflitti, inviando armi all’Ucraina e sostenendo i responsabili del genocidio (parole dell’Onu) in atto a Gaza”.

Michele Santoro sarà a La Spezia alle 17:30 in piazza Mentana insieme a Bice Parodi, candidata genovese nel Collegio Nord Ovest e alle 21 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova a Ponte Spinola insieme a Bice Parodi, Noor Shihadeh e Angelo D’Orsi.