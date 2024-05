Europee, Alleanza Verdi Sinistra: “Il Comune di Genova fa lo sgambetto ai partiti con pochi soldi”

Genova. “Il comune di Genova ha fatto lo sgambetto ai partiti politici che non vogliono accettare i finanziamenti dei privati. Modificando in corso d’opera le regole della campagna elettorale con la delibera dello scorso 10 maggio, la giunta comunale mette i bastoni tra le ruote alla piccola propaganda a zero costi, con danno per le forze politiche minori che non possono spendere in cartellonistica e spazi televisivi”. A denunciarlo in una nota è l’Alleanza Verdi Sinistra.

“Noi – proseguono – crediamo che la politica vada fatta nelle strade e nelle piazze delle nostre città a contatto con i problemi dei cittadini. Tornare a parlare con la gente è diventato in Liguria un percorso a ostacoli, pieno di divieti, di limitazioni e sotto la pressione dei click days per l’uso di spazi pubblici”.

Secondo le norme varate da Tursi, infatti, le istanze per l’occupazione dei siti in cui organizzare comizi e banchetti devono essere inviate con diversi giorni di anticipo secondo una complessa serie di regole. Ad esempio, il mercoledì si potrà inviare domanda per un sito al giorno, nel periodo compreso tra il venerdì successivo e il giovedì della settimana seguente. Nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì si potrà presentare domanda per un massimo di 15 siti, nel periodo fino al giovedì successivo. La precedenza è stabilita in base all’ordine cronologico di ricezione delle richieste.

“Se la campagna elettorale era il momento focale per discutere di politica con la gente nelle strade, oggi è diventata una gara a chi spende più soldi in inserzioni pubblicitarie – attaccano -. O meglio, se una volta i partiti politici rappresentavano un incubatore di identità collettive e fungevano da luogo di incontro e partecipazione, oggi i luoghi di incontro si sono spostati. In questi nuovi spazi, dove il marketing elettorale detta le agende politiche a discapito degli ideali, chi ha più soldi vince su chi ha le idee migliori“.

“Abbiamo avuto la conferma in queste settimane di come i politici che ricevono finanziamenti da privati con interessi nel pubblico poi non agiscano nel bene comune, ma secondo gli interessi dei propri finanziatori. È ormai conclamato che il successo elettorale è legato in maniera intrinseca a quanto denaro hai da spendere. Essere presenti in tutti i canali, dai social network, alle pubblicità sugli autobus e i maxi schermi, assicura la visibilità della propaganda fatta a slogan, mentre danneggia la discussione e lo sviluppo dei temi con le persone”, continuano i rossoverdi.

“Noi difendiamo la politica che usa fondi limitati e tracciati, muovendosi con le proprie forze grazie all’aiuto dei volontari. Vogliamo dialogare con tutti coloro che sfiduciati si sono allontanati dalla politica per dire che esistono forze politiche che vogliono agire nell’interesse degli italiani e non in quello di imprenditori e multinazionali. A Genova era già difficile trovare spazi liberi di confronto. Il nuovo regolamento comunale è un ulteriore grave impedimento all’incontro tra la gente e le forze politiche che ancora vogliono ascoltare i cittadini. Un percorso ad ostacoli per la democratica che noi percorriamo con coraggio, dietro le quinte, ogni volta prima di incontrarvi in strada ai nostri banchetti”, concludono.