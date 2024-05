Europee 2024, point a Campetto per Benifei: “Noi alternativa alla destra per un’Ue pacifista e antifascista”

Genova. A 38 anni non è più un enfant prodige della politica ma resta il più giovane candidato di sesso maschile alle elezioni europee del 8 e 9 giugno. Brando Benifei, però, è anche un “veterano” a Bruxelles: terminato il secondo mandato, è in corsa per il terzo, sempre per il PD.

Il capodelegazione dei Dem al parlamento europeo questa mattina ha aperto il proprio point in un vicolo vicino a piazza Campetto, nel centro storico di Genova. Dove un tempo c’erano un negozio di materiale per l’ufficio – l’insegna vintage è ancora ben visibile – ora campeggiano manifesti e gadget da campagna elettorale.

All’apertura del point c’era anche Donatella Alfonso, giornalista, consigliera comunale del Pd e candidata genovese alle Europee 2024, che con Benifei sta girando il Nord Ovest per incontrare i potenziali elettori. C’erano anche, tra gli altri, il segretario provinciale Simone D’Angelo e il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, oltre a tanti iscritti e simpatizzanti.

“Il clima buono che stiamo percependo in queste settimane di campagna elettorale è buono – dice Benifei – sicuramente migliore di quello delle politiche, come era immaginabile, ma anche di altre campagne europee del passato, se non si può parlare di piena adesione da parte dei cittadini possiamo pensare a una apertura di credito, tenendo conto che la campagna vera inizia adesso”.

“Il Pd – continua l’europarlamentare spezzino – è la vera alternativa alla destra, non solo in Italia e in Liguria, se pensiamo a quello che sta succedendo con le note inchieste, ma anche a livello europeo, e i temi che vogliamo portare avanti sono quelli della pace, sostenendo un’idea di Europa che spinga per evitare i conflitti in corso, e quelli dell’antifascismo, vista la recrudescenza degli estremismi di destra di questi ultimi temi”.

“Oggi – prosegue Benifei – dobbiamo convincere anche quelli che non vanno a votare, dire loro che c’è bisogno di dare un indirizzo chiaro ai contorni dell’Europa, e non è vero che ciò che accade in Europa è lontano, pensiamo alle vicende dell’isola Palmaria. In questi anni ho portato la questione a Bruxelles con petizioni e interrogazioni di fronte alle quali la Regione non ha mai risposto che con il silenzio. Se per una visita oncologica bisogna aspettare un anno ma per fare i favori agli amici basta una settimana bisogna voltare pagina“.

“Lavoro e salute – ha aggiunto Donatella Alfonso, candidata del Pd alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno – in questi giorni sono i temi che più stanno a cuore dei cittadini che incontro, soprattutto della componente più adulta, quello che stiamo cercando di fare è di riportare la concretezza in politica”.