Esselunga a Sestri Ponente, salta la seduta finale della Conferenza dei Servizi: “Motivi tecnici”

Genova. Salta la seduta finale della Conferenza dei Servizi per l’apertura di un nuovo punto vendita Esselunga a Sestri Ponente. La seduta era convocata per lunedì 27 maggio, ma – come fanno sapere da Confesercenti e Confcommercio – è stata rinviata, ufficialmente “per motivi tecnici”.

Inevitabile che il pensiero corra alle carte della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, dove la realizzazione del nuovo punto vendita Esselunga da 3.4000 metri quadri nell’area ex Cognetex riveste un ruolo fondamentale. A Francesco Moncada, ormai ex consigliere d’amministrazione del colosso della grande distribuzione, la procura di Genova contesta infatti di avere chiesto al capo di gabinetto di Giovanni Toti, Matteo Cozzani, e poi a Toti stesso di accelerare la pratica che, nel giugno del 2022, era ferma in attesa di pareri favorevoli della direzione “Difesa Suolo”. In cambio, alla luce delle elezioni amministrative 2022 per il Comune di Genova, il manager si sarebbe impegnato a finanziare della pubblicità per “Liguria al Centro – Toti per Bucci“.

La seduta del 27 maggio è stata quindi rinviata a data da destinarsi, contrariamente a quanto accaduto per quella del 9 maggio, per cui Confesercenti, Confcommercio e altre associazioni e sindacati avevano invece chiesto il rinvio, non accordato “nonostante l’evidente inopportunità a 48 ore dagli arresti e dalle notizie di stampa che vedevano coinvolti istituzioni e un consigliere di amministrazione del promotore del progetto in esame”.

“Come Ascom Confcommercio – ha detto il presidente Alessandro Cavo – anche questa volta avremmo nuovamente richiesto il rinvio della seduta anche per le citate ragioni di opportunità e di verifica di quanto ultimamente emerso, ribadendo inoltre la nostra posizione assolutamente negativa a tale insediamento. Infatti stiamo portando avanti in merito azioni legali. Negli ultimi decenni, la città di Genova ha sperimentato una significativa diminuzione della popolazione. Una delle conseguenze più evidenti è la diminuzione del numero di acquirenti locali. Con meno residenti, la domanda di beni e servizi è calata, influenzando negativamente le vendite dei negozi del territorio. Questo trend è particolarmente preoccupante per i piccoli esercizi commerciali, che fanno affidamento principalmente sulla clientela locale per la loro sopravvivenza”.

“Stiamo assistendo alla chiusura di numerosi negozi e la saracinesche abbassate non solo impoveriscono il tessuto commerciale cittadino, ma creano situazioni di degrado urbano, rendendo sempre più concreto il fenomeno della desertificazione dei centri storici della nostra policentrica Genova – prosegue Cavo – Bisogna anche fare i conti con la minore capacità di spesa dei cittadini tenendo conto che invece le spese fisse a carico di ognuno sono aumentate il che accentua ancora di più la contrazione dei consumi. Riteniamo pertanto che una grande struttura di vendita come quella che si vuole insediare a Sestri Ponente di 3370 mq di cui 2259 di alimentare e 1011 di non alimentare, dotata di ampi parcheggi, ristorazione, zone ludiche, ecc. non possa sicuramente essere considerata come un intervento di rigenerazione urbana ma che inevitabilmente modificherà i flussi dei clienti, causando un danno irreversibile alle imprese del centro storico di Sestri Ponente e della città”.

Anche per il presidente provinciale di Confesercenti, Massimiliano Spigno, “sarebbe stato opportuno non svolgere nemmeno la seduta di 15 giorni fa, non perché ovviamente questo equivalga a una sentenza, ma perché non è possibile esaminare una pratica del genere con questa situazione a livello mediatico e istituzionale”.

“Già dal primo esame sono peraltro emersi alcuni elementi che meritano sicuramente un approfondimento e per i quali sarà indispensabile richiedere un accesso agli atti – prosegue Spigno – il verde pubblico sul tetto è effettivamente accessibile ai cittadini a prescindere dagli acquisti in struttura? È rispettata la normativa prevista dalla programmazione commerciale regionale (centri storici commerciali, ecc…)? Ma prima ancora della contrarietà al progetto di per sé, rispetto alla situazione economico-sociale e alla stato della rete distributiva, nonché ai rilievi puntuali al progetto, c’è un tema di chiarezza imprescindibile”.