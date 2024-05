Esselunga a Sestri Ponente: Pd chiede stop al progetto ma il Comune tira dritto

Genova. Dopo il clamore della cronaca giudiziaria, Esselunga torna nell’aula del Consiglio Comunale del Comune di Genova, oggetto di un articolo 54 proposto dal consigliere del Partito Democratico Davide Patrone. Oggetto dell’interrogazione a risposta immediata la pratica per il punto vendita di Sestri Ponente, attualmente in costruzione, la cui conferenza dei servizi si è riunita lo scorso venerdì per portare avanti la pratica.

Un venerdì, quello scorso, che però non è stato un venerdì qualsiasi: dalle carte della procura genovese, infatti, qualche giorno prima, sarebbe emerso che un consigliere di Esselunga, Francesco Mancada, avrebbe pagato occultamente della pubblicità elettorale in cambio di una “spinta” alla pratica del progetto di Sestri Ponente ferma negli uffici regionali.

“Da anni ci chiediamo dove risieda l’interesse pubblico del piano legato alla diffusione della grande distribuzione che abbiamo visto in questi anni – ha detto Patrone in Sala Rossa – che ai nostri occhi hanno precarizzato il lavoro, privatizzato lo spazio pubblico e cementificato. A seguito dei fatti di cronaca di questi giorni, vogliamo chiarezza sulla completa estraneità dell’amministrazione comunale. Secondo la ricostruzione delle procura, infatti, un manager di Esselunga ha pagato degli spot elettorali per velocizzare le pratiche per la costruzione dei supermercati di Sestri Ponente e di Savona, e visto che per quello di Sestri è stata necessaria una variante al Puc, chiediamo trasparenza sui rapporti tra l’azienda e l’amministrazione civica e come mai non si è valutato di fermare la conferenza dei servizi alla luce dei fatti emersi in attesa di maggiore chiarezza”.

Una richiesta di fatto rimbalzata dal vicesindaco Pietro Picocchi, che ha risposto all’interrogazione: “Non vedo come sia possibile bloccare la Conferenza dei Servizi, essendoci norme ben precise che disciplinano le conferenze dei servizi e i relativi tempi di procedimento a cui la Pubblica Amministrazione deve rigidamente attenersi: nessuno può bloccarle in maniera arbitraria – ha sottolineato – Come riporta la nota preparata dagli uffici dell’Urbanistica, nessuna modifica al PUC è stata fatta a favore di Esselunga. Infatti, la media superficie di via Piave era già stata ammessa dal PUC del 2015; stessa cosa San Benigno, mentre per quanto riguarda Sestri Ponente il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto di non assegnare a un unico operatore, la Coop, le aree ex Esaote, per la realizzazione di un supermercato”.

Nei fatti, quindi, la pratica di Esselunga procede nonostante da Palazzo di Giustizia si siano levate ombre molto consistenti sul suo iter, per lo meno a livello regionale. “Andremo avanti e più veloce“, aveva commentato il sindaco Bucci nelle prime ore post terremoto giudiziario, e così sembra essere.