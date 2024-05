“Emozione creativa – sostenibilità e colore”, a Villa Bombrini l’evento della fondazione Fassicomo

Genova. Un evento che celebra la Giornata mondiale del Colore promuovendo l’interazione tra creatività, comunicazione visiva e tutela ambientale: è la prima edizione di “Emozione Creativa – Sostenibilità e Colore” che la Fondazione Fassicomo organizza lunedì 6 maggio presso Villa Bombrini, a Genova Cornigliano, in collaborazione con aziende leader nel settore della comunicazione e della grafica e in rete gli altri enti di formazione professionale Accademia del Turismo e Villaggio del Ragazzo.

Ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite, la giornata si pone l’obiettivo di offrire un modello di innovazione sociale ed economica sostenibile, sensibilizzando prima di tutto i giovani: a partire dalla formazione, l’ambizione è quella di promuovere e radicare nel tessuto locale una cultura della sostenibilità che incoraggi le imprese a riconsiderare i propri modelli di business alla luce del loro impatto sull’ambiente, un approccio non solo eticamente vantaggioso, ma anche economicamente conveniente per la significativa riduzione dei costi in cui spesso si traduce.

«Attraverso questo progetto vogliamo valorizzare le conoscenze e le competenze culturali e professionali nel campo della comunicazione, coinvolgendo i giovani come figure centrali in un dialogo costruttivo e orientato al futuro attraverso la collaborazione tra mondo della formazione, imprese e istituzioni, perché il vero cambiamento è possibile solo attraverso la costruzione di una rete sinergica tra diversi attori», spiega Marta Rosatelli, direttrice della Fondazione Fassicomo.

Educare, innovare e agire per una comunità sostenibile: “Emozione Creativa” si propone come catalizzatore di questa visione, trasformando i giovani studenti in protagonisti attivi di un evento che fonde creatività, arte e comunicazione attraverso il confronto con fonti autorevoli e dimostrazioni pratiche. «La comunicazione è un pilastro fondamentale nella promozione dello sviluppo sostenibile, ma la sua efficacia richiede lo sviluppo di competenze specifiche, essenziali per evitare il rischio del “greenwashing”, ovvero l’adozione di una facciata di sostenibilità priva di sostanza e azioni concrete – aggiunge Antonella Leto, progettista e docente della Fondazione Fassicomo –. In questo contesto, il colore assume un ruolo cruciale: lungi dall’essere un mero elemento decorativo, si tratta infatti di un potente strumento di codice visivo, dotato di una funzione persuasiva capace di influenzare profondamente la nostra sfera emotiva e di condizionare le nostre decisioni. La sua applicazione ed il suo studio diventano quindi essenziali per trasmettere messaggi di sostenibilità in modo autentico e impattante, sfruttando la sua capacità di comunicare valori e stimolare riflessioni profonde nella società».

Protagonisti della giornata, e in particolare della sessione mattutina, saranno i giovani studenti provenienti dal mondo della formazione professionale, affiliati a prestigiose entità quali la Fondazione Fassicomo, il Villaggio del Ragazzo, l’Accademia del Turismo e Atelier della Stampa – Milano Academy. Nel dettaglio, saranno realizzati dei laboratori didattico-formativi rivolti a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni iscritti alla scuola secondaria di pari grado, che avranno così un’occasione di orientamento verso le professioni della ristorazione, della grafica ipermediale, dell’informatica e del benessere.

Coinvolte nella giornata anche altre importanti attività fra cui Artbook, Waves Music Center e Chromastudio. Questi attori contribuiranno, ciascuno con il proprio know-how e le specifiche competenze professionali, al dibattito e alla divulgazione dei temi trattati al convegno Urban Event del pomeriggio. Tra i relatori figurano inoltre aziende di spicco come Pantone X-Rite Italia, Boero e referenti accademici nel campo del design del prodotto e della comunicazione: Giulio Cautadella Communication Consultant e Must, agenzia di comunicazione ambientale, con Riccardo Parigi, ambasciatore mondiale di EN-Roads, un simulatore dei cambiamenti climatici sviluppato dal MIT Sloan. Le pratiche di stampa ecosostenibile saranno illustrate da Grafiche KC, con Giacomo Chiarella, e da Gmund & Berni, con Carlotta Berni.

Il progetto vedrà anche il coinvolgimento di figure istituzionali chiave, tra cui gli assessori regionali a politiche giovanili, scuola e università, Simona Ferro, e alla formazione, Marco Scajola; l’assessore comunale a marketing territoriale e politiche giovanili, Francesca Corso; il vicepresidente di Fondazione Fassicomo, Guido Conforti.

Programma

Education and Color Lab

Ore 10:00-13:00 – Laboratori per gli studenti a cura di Fondazione Fassicomo, Villaggio del Ragazzo, Accademia del Turismo, Atelier della Stampa – Milano Academy, Pantone X-Rite, Tipografia ecologica KC e Gmund & Berni.

Urban Event Conference

Ore 14:30-14:50 – Benvenuto e saluti istituzionali

· Simona Ferro, assessore alle politiche giovanili, scuola e università della Regione Liguria;

· Francesca Corso, assessore a marketing territoriale e politiche per i giovani del Comune di Genova;

· Dario Dall’Era, presidente Fondazione Fassicomo;

· Marta Rosatelli, direttrice Fondazione Fassicomo;

· Antonella Leto, progettista e docente Fondazione Fassicomo;

· Nicola Visconti, direttore area educazione, formazione e lavoro del Villaggio del Ragazzo;

· Paolo Fanghella, presidente Società per Cornigliano;

· Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission;

· Riccardo Miselli, presidente Ordine degli Architetti PCC di Genova.

Ore 14:50-15:30 – Pantone X-Rite: il colore

· Francesco Tomasello, esperto di colore, vp global sales & marketing Pantone X-Rite.

Ore 15:30-15:50 – Sostenibilità e ambiente

· Riccardo Parigi, ambasciatore mondiale En-Roads, simulatore dei cambiamenti climatici sviluppato dalla MIT Sloan School of Management.

Ore 15:50-16:00 – Coffee break

Ore 16:00-16:15 – Oltre il visibile: AI, colore e sostenibilità nella creazione artistica

· Giulio Cataudella, Communication Consultant.

Ore 16:15-16:20 – L’importanza dell’equilibrio tra suono, ambiente, immagine e colore

· Francesco Torre, Waves Music Center

Ore 16:20-16:35 – Spazio colore in fotografia e trattamento stampe

· Massimiliano Eleota, ceo Artbook

Ore 16:35-16:45 – Città / Spazio urbano / Colore

· Francesca Salvarani, segretaria Ordine degli Architetti PPC di Genova

Ore 16:45-17:00 – Progettare con il colore

· Elga Ancona, designer & creative director Chromastudio Milano

Ore 17:00-17:15 – Colore a impatto positivo

· Gabriella Bisio, communication and innovation manager Gruppo Boero

Ore 17:15-17:45 – Sostenibilità della comunicazione stampata: percorso interattivo

· Carlotta Berni, direzione acquisti carta & marketing Gmund & Berni Spa

Ore 17:45-18:00 – Stampa sostenibile

· Giacomo Chiarella, titolare Tipografia ecologica KC

Dalle ore 18 a seguire – Aperitivo e networking

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione tramite la piattaforma Eventbrite

Fondazione Fassicomo è un ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Liguria, specializzato nella formazione di figure professionali in ambito grafico ed informatico. Organizza percorsi triennali di istruzione e formazione professionale e corsi del IV anno in sistema duale, percorsi di formazione superiore e di specializzazione per adulti, occupati e disoccupati, nei settori della grafica, dell’informatica, della comunicazione e, in particolare, nel campo dell’audiovisivo.