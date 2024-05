Elezioni europee: Elly Shlein fa tappa a Genova, evento ‘dem’ al porto antico

Genova. Tappa genovese per la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in vista delle elezioni europee.

L’appuntamento dell’8 e 9 giugno si avvicina sempre di più, e i ‘dem’ locali hanno organizzato per le 17.30 di venerdì 31 maggio in calata Falcone e Borsellino al Porto Antico un incontro con i candidati della circoscrizione Nord Ovest Cecilia Strada, Brando Benifei, Lucia Artusi e Donatella Alfonso, oltre al segretario regionale del Pd Davide Natale e al suo omologo genovese Simone D’Angelo. Prima Schlein sarà a Rapallo, dove l’8 e 9 giugno si voterà anche per il nuovo sindaco, per un altro confronto cui parteciperà appunto il candidato dem Francesco Angiolani.

Sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro del Pd in vista della tornata elettorale e toccare i temi cardine anche in chiave locale, specie alla luce degli ultimi sviluppi dell’inchiesta che ha portato all’arresto del presidente Giovanni Toti con le accuse di corruzione e falso. Il tutto in attesa della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni consiliari e che sarà discussa il prossimo 4 giugno.

Per Elly Schlein si tratta di un ritorno a Genova dopo la visita del 26 gennaio scorso, quando partecipò all’inaugurazione del circolo del Pd “Guido Rossa” per poi fare tappa al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Sabato, invece, alle 11 all’auditorium Montale del teatro Carlo Felice è in programma l’incontro dal titolo “Milano-Genova. Europa”, sempre con la partecipazione dei candidati del Pd alle europee nella circoscrizione Nord Ovest. ‘Ospite’ il sindaco di Milano, Beppe Sala, oltre al deputato e sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, e ai candidati Donatella Alfonso, Pierfrancesco Maran e Cecilia Strada.