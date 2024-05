Electropark, al Teatro della Tosse il 1° giugno il via alla 13esima edizione con 16 ore non stop

Genova. Sabato 1° giugno 2024 prende il via al Teatro della Tosse la tredicesima edizione di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative che, tra giugno e luglio, porta l’avanguardia della musica elettronica internazionale tra Genova e il Tigullio. Un festival ricco di prime nazionali, gender balanced e dalla forte connotazione internazionale, con artisti provenienti da paesi di tutto il mondo come Giappone, Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti, Spagna, Tunisia, Francia, Danimarca, Polonia, Italia, Sudafrica ed Egitto.

Electropark 2024 comincia quindi sabato 1° giugno al Teatro della Tosse, con un Prologue che va dalle 11 a notte inoltrata.

Si parte alle 11 nel foyer Tonino Conte con “Raving in the morning” di Mechanical Monkeys, collettivo di danza contemporanea che porta un’esperienza coreografica che coinvolge danzatori e spettatori attraverso l’improvvisazione e la sperimentazione.

Si prosegue alle 13 con brunch e dj set di SocksLove e, alle 16, con l’artista multidisciplinare Igor Shugaleev e il curatore Sergey Shabohin, che presentano una performance teatrale che esplora le condizioni dei manifestanti bielorussi, vittime di violenze e arresti.

Inoltre, Shugaleev tiene un talk alle 17 sulla performance e le pratiche di resistenza collettiva in Bielorussia con Eva Neklyaeva, curatrice bielorussa di performing arts.

Alle 17.45 ci si sposta in Sala Campana con Indie Nile, pluripremiato produttore teatrale e YouTuber con radici palestinesi e libanesi che, in “All about me & my mother”, racconta una storia avvincente che esplora il trauma e la guarigione.

Alle 19.15 alla Claque ​​McKenzie Wark, autore e studioso di teoria dei media e culturale, presenta il suo ultimo lavoro “Raving”, in cui esplora il rave come dipendenza, rituale e atto di resistenza, delineando un’esperienza collaborativa che va oltre il singolo individuo. Si prosegue con due performance di danza: “Healing Together” di Daniele Ninarello in Sala Campana (20.30 e 21.15) e “Altra” di Margherita D’Adamo e Riccardo Sellan (ore 21.30 e 22.15) nel foyer Tonino Conte. Nella prima, l’artista nel campo delle performing arts Daniele Ninarello esplora il potere terapeutico dell’arte, evidenziando l’importanza della connessione e della guarigione attraverso l’espressione artistica, mentre la performer Margherita D’Adamo e il sound artist Riccardo Sellan in “Altra” vanno alla ricerca della connessione tra gesti corporei, suoni e spazio, offrendo una riflessione in continua evoluzione sulla percezione della realtà.

La prima giornata di Electropark 2024 si conclude in Sala Agorà alle 22.30 con il dj set e dancefloor collective practice di Liryc Dela Cruz, che presenta “Superorganismo” (a cura di Merende) con Bunny Dakota, marum ed Egeeno, un’esperienza immersiva che celebra l’inclusione e la diversità, trasformando lo spazio in un organismo interconnesso in cui il pubblico è invitato a esplorare liberamente senza restrizioni di genere, sesso o appartenenza sociale. Oltre a questo, in “Superorganismo” è possibile farsi truccare, tatuare a mano libera, tagliare i capelli, leggere i tarocchi e bere infusi.

I biglietti per il Prologue di sabato 1° giugno sono disponibili sulla piattaforma Dice, su cui è possibile acquistare sia il pass per tutti gli eventi della giornata a 30€, sia i ticket per i singoli eventi a partire da 5€. Per il programma che va da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2024 sono disponibili diverse tipologie di accesso, acquistabili unicamente sulla piattaforma Dice.

Il 3-Days Festival Ticket dà l’accesso a tutti gli eventi e spettacoli a pagamento dall’afterparty al Virgo di venerdì 12 luglio fino all’evento “Groove Island” di domenica 14 luglio. Costa 62€ e ha una tiratura limitata: una volta esaurito sarà possibile acquistare soltanto i biglietti delle singole giornate. È inoltre possibile acquistarne 4 al prezzo scontato di 200€ (4 Friends Pass).

Il Single Day Opening Acts Ticket dà l’accesso a tutti gli eventi della giornata inaugurale di giovedì 11 luglio e costa 15€, mentre quello per sabato 13 luglio costa 23 euro.

L’accesso agli afterparty al Virgo Club di venerdì e sabato costano 14€ ciascuno, mentre quello a Groove Island (domenica 14 luglio) costa 27€. Oltre al titolo di accesso, per accedere a Groove Island è necessario munirsi in autonomia di un’imbarcazione.

Ulteriori dettagli nella sezione “Book your boat” su electropark.it. Il Prologue a Palazzo Ducale e l’evento di venerdì 12 luglio al Mercato dei Pescatori della Darsena sono i soli a ingresso gratuito, mentre tutti gli altri sono a pagamento.