Europei, ecco i 30 convocati del ct Luciano Spalletti per il raduno di Coverciano: c’è Retegui

Con un comunicato sul sito web della FIGC e sui vari canali social della nazionale, sono spuntati i primi 30 nomi che prenderanno parte al raduno del 31 maggio a Coverciano. Tra i vari nomi della lista, compare anche quello di Mateo Retegui, a premiare una stagione che lo ha visto tra i protagonisti dell’attacco genoano. Oltre a lui anche l’esterno juventino Andrea Cambiaso, con un passato nel Savona, nell’Albissola e nel Genoa.

Nonostante la stagione travagliata per gli infortuni, il bomber rossoblu è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche nella Nazionale. Ben 7 gol e 2 assist in questa prima esperienza in Serie A e anche doppietta nell’amichevole vinta per 2 a 1 contro il Venezuela lo scorso marzo. In 6 presenze in Nazionale ha già partecipato a ben 4 gol, uno dei motivi per cui probabilmente Spalletti ha deciso di puntare sulle sue capacità.

Le scelte definitive di Luciano Spalletti si conosceranno il 6 giugno al termine delle prime amichevoli e delle prime preparazioni. Come scritto sul comunicato rilasciato in questi minuti sul sito web, ecco quali saranno le tappe principali del raduno azzurro:

“La Nazionale si radunerà venerdì 31 maggio a Coverciano e, dopo la conferenza stampa del Ct Luciano Spalletti, inizierà nel pomeriggio la preparazione a EURO 2024. Si proseguirà con un programma denso di impegni: una seduta di allenamento al giorno, un’attività riservata ai Media e alcune iniziative istituzionali. Poi martedì 4 giugno la prima amichevole, a Bologna con la Turchia, al termine della quale è previsto il rientro al Centro Tecnico Federale. Il giorno dopo, gara di allenamento con la Nazionale Under 20 per dare 90’ anche ai calciatori non impiegati con la Turchia.

A quel punto, il Ct darà il ‘rompete le righe’ e si concentrerà sulle ultime scelte da fare per chiudere la lista dei convocati per il Campionato Europeo, che verrà ufficializzata giovedì 6 giugno. Il gruppo dei convocati farà dunque rientro a Coverciano venerdì 7: in programma la sessione di foto ufficiali per l’Europeo (sabato 8), la seconda amichevole, domenica 9 a Empoli con la Bosnia Erzegovina, poi l’ultimo allenamento al Centro Tecnico Federale e la partenza per la Germania nella giornata di lunedì 10. In serata, arrivo a Iserlohn, la cittadina della Renania che ospiterà il team base camp dell’Italia durante l’Europeo, con gli Azzurri che alloggeranno all’Hotel VierJahreszeiten”.