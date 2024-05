Ricercato per avere ucciso l’ex compagna in Francia: 44enne arrestato a Genova

Genova. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello del tribunale di Grasse, in Francia: accusato di avere ucciso l’ex compagna, era fuggito oltre confine arrivando a Genova, dove è stato intercettato e bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Brignole.

Gli agenti l’hanno fermato quando lo hanno visto aggirarsi in stazione con atteggiamento molto nervoso e hanno notato che tentava di uscire velocemente vedendo le divise. Quando hanno accertato la sua identità è subito emerso dalla banca dati il mandato di arresto.

I successivi accertamenti effettuati dalla polizia ferroviaria e dalla Divisione Sirene del servizio di cooperazione internazionale di Polizia e dal Centro di Cooperazione di Polizia di Ventimiglia, con la collaborazione della polizia francese, hanno permesso di accertare che l’uomo, appena giunto in Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, stava tentando di imbarcarsi a Genova con destinazione l’Algeria. È stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi in attesa dell’estradizione in Francia.

L’uomo, un 44enne di origini algerine, secondo gli investigatori francesi sabato ha ucciso l’ex compagna nella sua abitazione di Antibes. A chiamare i soccorsi era stato proprio lui, con una telefonata al numero di emergenza in cui riferiva di avere “timori” per le sorti della donna, una 33enne, di cui non aveva più notizie. Quando i gendarmi e i soccorsi sono arrivati all’appartamento, però, dell’uomo non c’era più traccia. C’era però il corpo senza vita della donna, con segni di percosse e traumi.

La procura di Grasse ha aperto un fascicolo per omicidio. Le ricerche si sono subito concentrate sull’ex compagno, Z.F., che oltre a far perdere le sue tracce era già stato condannato, nel 2022, per violenza domestica nei confronti della donna. Da allora non era più stato denunciato e non erano stati presi provvedimenti particolari se non il divieto di avvicinarla e avere contatti con lei sino al febbraio del 2025.