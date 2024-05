Donna investita sulle strisce in via Bologna, i residenti: “Strada pericolosa”

Genova. Una donna di 58 anni è stata investita da un’automobile questa mattina intorno alle 10 in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro, a Genova.

L’investimento è avvenuto proprio nei pressi delle strisce pedonali di fronte a un supermarket. La donna, cadendo a terra, ha battuto la testa riportando un trauma cranico. Motivo per cui è scattato subito il codice rosso dei soccorsi, il più grave.

Sul posto oltre alla polizia locale, per i rilievi e per gestire il traffico, l’automedica del 118 e i militi della Misericordia. La donna, portata al Villa Scassi, è stata poi declassata in codice giallo: non rischia di morire.

“Quell’attraverso è molto pericoloso – dicono i residenti della zona – la strada è estremamente traffica e tra auto in doppia fila e poca illuminazione l’incidente è dietro l’angolo ad ogni ora”.

C’è chi, sui gruppi social, chiede la possibilità di installare dei dossi “dissuasori” e di migliorare l’illuminazione dell’attraversamento. Trattandosi di strada considerata “itinerario preferenziale”, però, la normativa non consente l’installazione di dossi.