Domani la Giornata regionale della polizia locale, il programma delle celebrazioni a De Ferrari

Genova. Si celebra domani, mercoledì 3 maggio, a partire dalle 10.00, la ‘Giornata regionale della polizia locale’, istituita dalla Regione Liguria nel 2018.

Il programma prevede alle ore 10 l’accoglienza delle autorità nella Sala Trasparenza di Regione Liguria (Piazza De Ferrari 1, piano terra), alle 10.15 l’apertura della cerimonia in piazza De Ferrari con il passaggio in rassegna del picchetto d’onore del corpo della polizia locale e le bandiere dei corpi dei Comuni capoluogo per proseguire poi alle 10.30 con la visione degli automezzi e dei veicoli, compresi i veicoli dell’unità cinofila e degli uffici mobili. Quest’anno saranno allestiti in piazza De Ferrari anche dei gazebo dedicati a tre tematiche: l’utilizzo del drone, la sicurezza stradale e i pericoli dell’alcol e l’educazione stradale.

Alle 11 la cerimonia torna in Sala Trasparenza con i saluti delle autorità e la proiezione di un video sulle attività della polizia locale, per continuare alle 11.15 con il conferimento delle onorificenze al personale della polizia locale, distintosi per meriti speciali, e alle 12 con il conferimento degli elogi agli agenti che si sono distinti nella tutela dei diritti dei disabili.

Interverranno, tra gli altri, alla presenza delle autorità civili e militari, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei e l’assessore alla Sicurezza di Regione Liguria Alessio Piana.