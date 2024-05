“Dinner in the Sky”, al Porto Antico per una settimana si mangia (stellato) sospesi a 50 metri da terra

Genova. Una cena a 50 metri d’altezza, sospesi nel vuoto su una piattaforma sollevata da una gru: è il format di ‘Dinner in the Sky’, la ‘cena in quota’, appunto, che dopo Lazise, sul lago di Gada, fa tappa anche a Genova.

La gru alta 50 metri verrà sistemata in piazzale Mandraccio (spazio in passato occupato anche dalla ruota panoramica, da poco ripartita per liberare la zona dell’Arena del Mare) dal 24 al 30 giugno.

A occuparsi del menù sarà la brigata del ristorante Il Marin, guidato dallo chef stellato (il riconoscimento è arrivato nel 2024) Marco Visciola. Tra i piatti proposti insalata di mare, tubetti, ciliegia e caviale affumicato, pescato arrosto con maggiorana e zucchine, dolce e vini in abbinamento. Oltre alla cena è possibile anche pranzare, prendere un aperitivo o fare colazione: in questo caso il servizio è assicurato da Chef Poldo.

I prezzi vanno dai 98 ai 220 euro, cifra con cui è possibile prenotare un tavolo e godersi la vista su porto, Lanterna e tetti del centro storico, oltre che il brivido dato dall’essere sospesi a 50 metri d’altezza.