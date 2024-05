Dimissioni Toti, Rixi: “Non scarichiamo nessuno ma decide lui”. Il Governo dice no allo scioglimento

Genova. Le dimissioni di Toti? “Lui decide cosa fare e noi di conseguenza agiremo. Noi non scarichiamo nessuno ma non condizioniamo neanche le cose”. Risponde così Edoardo Rixi, viceministro e leader della Lega in Liguria, quando gli si chiede se un passo indietro del presidente ligure agli arresti domiciliari per corruzione non possa sbloccare diverse situazioni pendenti, tra cui la nomina del nuovo presidente dell’Autorità portuale a rischio paralisi. Una fase di stallo, insomma, che sembra destinata a durare ancora per giorni. Nel frattempo il Governo ha liquidato il M5s che evocava la possibilità di applicare lo scioglimento forzato dell’amministrazione e del Consiglio regionale, previsto dalla Costituzione in caso di “gravi violazioni di legge”.

“Deciderà lui”, è il mantra che ripetono i suoi alleati politici. Dall’altra parte c’è il suo avvocato, Stefano Savi, che sostiene una tesi un po’ diversa, probabilmente anche una strategia difensiva: non deciderà finché non potrà confrontarsi con la sua maggioranza. Ma finché sarà in carica come presidente (per quanto sottoposto a impedimento) non verranno meno le circostanze che hanno portato all’applicazione della misura cautelare.

Qualche giorno fa lo stesso Rixi ammetteva che “è difficile pensare di governare due anni così”, cioè con Toti recluso a casa sua e la giunta in mano al facente funzioni Alessandro Piana. “Il governatore sa quello che ha fatto e non ha fatto, lui decide la sua condotta – precisa oggi il viceministro -. C’è un’inchiesta in corso, per me sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio. Quello che ci interessa è che ci sia una continuità amministrativa a livello regionale e che si possa andare a chiudere tutti i processi in atto. Dopodiché saranno gli eventi a dirci cosa succede, non può essere una strategia politica“.

“In Italia si è innocenti fino a prova contraria, non basta un’accusa. Ma se dovessimo far dimettere tutti gli italiani in base a un’inchiesta non andremmo più avanti. La Liguria negli ultimi anni, anche grazie ai suoi enti locali, ai suoi cittadini e ai suoi imprenditori, ha trovato uno slancio incredibile: sta crescendo, correndo, si sta modernizzando – insiste oggi il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento elettorale a Reggio Emilia -. Spero che i magistrati lo ascoltino il prima possibile. Ci sono novemila pagine di indagine, leggerle è complesso. Mi spiace però che i magistrati se la prendano comoda. Poi chiunque sbaglia, paga. L’importante è che non blocchino tutti i cantieri che abbiamo in Liguria per un’inchiesta, così come in Puglia. Perché quelle dighe, quei porti, quelle ferrovie servono ai cittadini, non ai politici. L’importante è che le inchieste non fermino l’Italia”.

Concetti simili a quelli espressi dal ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Tursi: “In questo momento dobbiamo soltanto sperare che si accorcino i tempi per dare la possibilità al governatore Giovanni Toti di esprimersi, di raccontare la sua verità. Quindi auspico che, in fretta, ci sia l’opportunità da parte del governatore Toti di essere interrogato. È chiaro che c’è preoccupazione perché la Liguria sta facendo un lavoro straordinario e, quindi, è necessario garantire le condizioni perché si prosegua nelle attività che in questi anni hanno consentito a questa regione e a questa città di voltare pagina e di lavorare per lo sviluppo con grande efficacia”.

Ma Toti – dopo aver fatto scena muta all’interrogatorio di garanzia in attesa di leggere l’enorme mole di documentazione alla base delle accuse – non sarà sentito a palazzo di giustizia prima del 27 maggio. Del resto quello davanti al pubblico ministero “non è un interrogatorio di garanzia” e dunque “non è obbligato a farlo“, ha precisato oggi il procuratore capo Nicola Piacente rispondendo indirettamente alle polemiche sui tempi delle procedure che condizionerebbero l’eventuale scelta di dimettersi. Scelta che in teoria resta percorribile in qualunque momento dal presidente, che in questo modo guadagnerebbe subito la libertà non essendoci più il rischio di inquinamento delle prove e reiterazione del reato.

Intanto il governo Meloni rifiuta l’ipotesi di scioglimento forzato del Consiglio e rimozione del presidente della giunta, pur contemplata dall’articolo 126 della Costituzione. A chiederlo in un’interpellanza è stato un gruppo di deputati del Movimento 5 Stelle tra cui il referente ligure Roberto Traversi. Ad oggi non ci sarebbero i presupposti perché quell’azione risponderebbe “a un’esigenza di carattere repressivo ab extra da parte degli organi dello Stato, scaturente da un contrasto ritenuto irredimibile tra organi di governo regionali e interesse nazionale“, ha spiegato il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro. Quell’istituto “rappresenta piuttosto la risposta eccezionale, predisposta dall’ordinamento, a situazioni emergenziali talmente gravi da porre a repentaglio i rapporti tra lo Stato e la Regione“.