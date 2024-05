Derubato dell’orologio da 20mila euro con la “tecnica dell’abbraccio”: ladra rintracciata e arrestata dai carabinieri

Chiavari. Lo scorso settembre, un turista lombardo 70enne stava percorrendo il lungomare di Chiavari quando viene improvvisamente avvicinato da una ragazza. La donna gli fa improvvise avances, gli propone un rapporto sessuale, lo tocca ed all’imbarazzo dell’uomo che rifiuta, lo abbraccia e si allontana velocemente. Nemmeno il tempo di rendersi conto della situazione surreale e l’uomo si accorge di essere stato derubato del suo orologio dal valore di 20.000 euro. Rimane quindi vittima del più classico furto con destrezza con la tecnica dell’abbraccio.

Questo modus operandi utilizzato è infatti costantemente utilizzato in tutta Italia, quasi

esclusivamente da avvenenti ed abili ladre: si avvicinano improvvisamente ad una persona con una

scusa qualsiasi (dall’essere “vecchi” amici, al chiedere un’informazione, a proporre prestazioni

sessuali…) e, per ringraziare o salutare la vittima, approfittando della sua situazione di “sorpresa”, lo si abbraccia riuscendo nel contempo a sfilare il costoso orologio, un portafoglio, cellulare o braccialetto di valore.

I Carabinieri di Chiavari, al termine di un’accurata indagine, hanno identificato gli autori del furto, una donna rumena 34enne della provincia di Milano che si era poi repentinamente allontanata dal luogo fuggendo con il complice, un rumeno 35enne, che la aspettava in auto.

A seguito delle risultanze dell’attività investigativa, la Procura della Repubblica di Genova

ha quindi emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per la donna, che aveva precedenti penali specifici, ed obbligo di dimora in provincia di Milano con permanenza notturna nei confronti del rumeno. I due venivano, a seguito di ulteriori ricerche, individuati a Baranzate (Mi).